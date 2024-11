Pep Guardiola se pronuncia con ironía sobre la posibilidad de dirigir una selección sudamericana

El entrenador español Josep 'PEP' Guardiola se pronunció en las últimas horas, aunque con ironía, sobre los rumores que lo han situado como uno de los serios aspirantes a dirigir en algún momento a la selección de fútbol de Brasil.

Guardiola hizo la declaración poco después de la derrota que sufrió su club actual, el Manchester City de Inglaterra, en su último juego por la Champions League por un marcador de 4 a 1 ante el Sporting de Lisboa.

“Después de perder 4-1 ya no soy una opción para Brasil. Más que nunca quiero levantar al Manchester City y devolverlo a su máximo nivel", afirmó el entrenador con un viso de ironía en su comentario.

Guardiola, que con el Manchester City suma tres derrotas seguidas, también afirmó que no se va a rendir en medio de los malos resultados.

“No me rendiré, quizá la gente esté esperándolo, pero yo no me rindo. Quiero afrontarlo y levantar a los jugadores. Ahora es un momento difícil en cuanto a resultados, pero quiero seguir aquí. Quiero luchar y no rendirme. Me gusta este reto como entrenador", explicó Guardiola.

El entrenador mencionó que pese a la última derrota de su equipo no considera que el club esté en “el lado oscuro”.

“Es imposible decir que fue una buena actuación, perdimos 4-1, pero los jugadores saben que jugaron bien. Fuimos lo que somos", mencionó.

Tras la derrota, Guardiola felicitó a su rival portugués. “Cuando pierdes 4-1, ¿qué puedo decir? Enhorabuena al Sporting de Portugal por el partido”.

“Hicimos una primera parte fantástica, pero ahora nos cuesta marcar. Creamos, pero concedemos cuando el rival no hace gran cosa. La primera parte fue muy buena, marcamos un gol, pero las cosas sencillas las fallamos a veces. Tenemos que ser emocionalmente más estables", apuntó sobre el partido en 'TNT Sport'.

Guardiola llegó al Manchester City en 2016 y desde entonces ha conseguido en seis oportunidades la Premier League de Inglaterra. Además ganó la apetecida Champions League en 2023.