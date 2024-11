Técnico de Francia no quiso convocar a Mbappe para la Nations League: “Creo que es mejor así, no voy a discutir”

Kylian Mbappé, capitán de la selección francesa, volvió a quedarse fuera de la convocatoria de su país, para los partidos de la Nations League contra Israel (14 noviembre) e Italia (17 noviembre), anunció este jueves el técnico Didier Deschamps.

El delantero, que vive un momento complicado con el Real Madrid, se había quedado fuera de la convocatoria francesa ya en octubre debido a que se estaba recuperando de una lesión en el muslo izquierdo.

Su ausencia en el equipo francés generó una gran polémica en el país porque había sido titular con el Real Madrid dos días antes del comienzo de la concentración internacional.

A continuación, el futbolista siguió dando que hablar tras viajar a Estocolmo y que la prensa sueca informara de la apertura de una investigación por supuesta violación. La policía y la justicia del país no han confirmado si el futbolista está siendo investigado.

Los problemas fuera del campo se suman a su rendimiento, señalado por su falta de acierto en el mal momento del Real Madrid, que viene de perder 3-1 en Champions ante el Milan y 4-0 en Liga ante el Barcelona, en las dos ocasiones en el Santiago Bernabéu.

Para aclarar dudas, el técnico de Francia, Didier Deschamps, despejó dudas y dejó claro que fue una decisión que él tomó y que no tiene nada que ver ni con el deseo de Mbappe de estar en la selección, ni con sus problemas: "Tuve conversaciones con él. Lo he pensado y he tomado esta decisión en esta concentración. Creo que es mejor así. No voy a discutir. Puedo decirles dos cosas: Kylian quería venir, y no son los problemas extradeportivos".

Convocatoria de Francia:

- Porteros:

Lucas Chevalier (Lille, 0 selecciones), Mike Maignan (AC Milan, 26), Brice Samba (Lens, 3).

- Defensas:

Jonathan Clauss (Niza, 14 selecciones/2 goles), Lucas Digne (Aston Villa, 49/0), Wesley Fofana (Chelsea, 1/0), Théo Hernandez (AC Milan, 35/2), Ibrahima Konaté (Liverpool, 19/0), Jules Koundé (FC Barcelona, 38/0), William Saliba (Arsenal, 25/0), Dayot Upamecano (Bayern Múnich, 27/2).

- Centrocampistas:

Eduardo Camavinga (Real Madrid, 23/2), Mattéo Guendouzi (Lazio, 11/2), N'Golo Kanté (Al-Ittihad, 63/2), Adrien Rabiot (Marsella, 48/4), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach, 3/0), Warren Zaïre-Emery (París SG, 5/1).

- Delanteros:

Bradley Barcola (París SG, 9/2), Ousmane Dembélé (París SG, 53/6), Randal Kolo Muani (París SG, 25/8), Christopher Nkunku (Chelsea, 12/1), Michael Olise (Bayern Múnich, 3/0), Marcus Thuram (Inter Milan, 27/2).