Pochettino pide poner fin a los "rumores" que ponen en duda su continuidad con el Chelsea

El Chelsea logró un contundente resultado contra el Tottenham en la octava fecha de la Premier League. Sin embargo, pese a que los ‘Azules’ lograron derrotar con un sólido 2-0 a los dirigidos por Ange Postecoglou, hay quienes ponen en duda la dirección del argentino Mauricio Pochettino.

Y es que, no importa si el Chelsea gana o pierde, en cada oportunidad que se tiene son varios los medios y fanáticos que aseguran que el exfutbolista argentino se irá del club al llegó en mayo de 2023.

Cansado de esta situación, Pochettino pidió poner fin a los “rumores estúpidos” sobre su futuro en el club, con el cual tiene un contrato hasta junio de 2025.

Durante una conferencia de prensa postpartido, el entrenador de los ‘Azules’ se mostró optimista ante el triunfo ante el Tottenham, uno de los clubes que dirigió en su carrera.

"La tarea es demostrar después de todas estas circunstancias (lesiones) que merecemos estar aquí la próxima temporada (…) ¿Quién me va a juzgar? Tenemos que juzgarnos a nosotros mismos”, expresó.

Pochettino añadió a su discurso: “Basta de este tipo de rumores. Si me queda un año más de contrato aquí y nadie dice nada, supongo que voy a estar aquí. A menos que terminemos la temporada y alguien me diga 'ciao'”

"No lo sabemos por el momento. Tengo un año más de contrato. Pero basta de rumores estúpidos. Hay que preguntarle al club si quieren que siga o no, no escribir cosas que no tienen sentido”, puntualizó.

El Chelsea ha respondido de manera impresionante a la goleada que recibió de 5 a 0 en días pasados ante el Arsenal, donde los fanáticos los acusaron de falta de lucha, recuperándose de una desventaja de 2-0 para empatar ante el Aston Villa, cuarto clasificado, antes del partido contra el Tottenham.

El club, que ha gastado más de mil millones de libras esterlinas (1,26 mil millones de dólares) en nuevos jugadores desde 2022, ha perdido solo tres veces en la liga desde Nochebuena y tiene ocho victorias en sus últimos 16 partidos.

"Los resultados y la competición son diferentes y estoy de acuerdo en que (al inicio de la temporada) no competimos bien", dijo Pochettino, quien agregó: "Pero hablando de actuaciones, creo que estamos entre los seis primeros".

La victoria ante el vecino londinense, este jueves, en un partido que había sido aplazado el pasado febrero en la 26ª jornada, le permite al equipo de Mauricio Pochettino acercarse a los puestos europeos.

Los 'Blues' son octavos, a tres puntos de la sexta plaza, que ostenta actualmente el Manchester United (6º, 54 puntos). Esa posición clasifica virtualmente para jugar la próxima Conference League, la tercera competición en importancia del fútbol continental de la UEFA.

De otro lado, la tercera derrota consecutiva que sufre el Tottenham (5º, 60 puntos) entierra casi definitivamente sus opciones de entrar en el 'Top 4' y con ello clasificarse a la próxima Liga de Campeones. Sigue a siete puntos del Aston Villa (4º, 67).