Preocupación en el mundo del fútbol por el estado de salud del exfutbolista alemán Franz Beckenbauer

Se encienden las alarmas en el mundo del fútbol luego de conocerse que el legendario futbolista alemán, Franz Beckenbauer, se encuentra en un estado delicado de salud, según comentó su hermano.

De acuerdo con lo relatado por Walter Beckenbauer en un documental que va a salir, el dos veces ganador del Balón de Oro no estaría pasando por su mejor momento de salud y se encontraría en un “sube y baja constante”.

El documental que saldrá será emitido por la cadena pública de televisión ARD y en el Walter expresó que el exfutbolista alemán, de 78 años, no está bien y decir que sí lo está sería “mentir”.

“Si dijera ahora que está bien, estaría mintiendo, y no me gusta mentir. No le va bien, es un sube y baja constante”, expresó el hermano de Beckenbauer.

La leyenda del fútbol se vio involucrado en una polémica en la que se le acusaba de haber usado su influencia para que Alemania fuera sede del Mundial en 2006, unas acusaciones que tuvieron un impacto significativo en su vida pública.

Las acusaciones señalaban que el exdeportista utilizó su influencia y ayudó a Alemania para que pudiera ser el organizador del evento futbolístico más importante del mundo con la compra de votos en la FIFA.

Debido a esto, Beckenbauer se vio obligado a retirarse de la opinión pública y se mudó a vivir a Austria, sin embargo, su retiro se hizo muy notorio en el mes de abril, cuando se confirmó que su estado de salud había empeorado.

De acuerdo con el medio Spiegel, la salud del excapitán de la selección alemana se trataba, en ese entonces, de un sobresalto emocional que tuvo y el cual comprometió de manera crítica su estado clínico.

Esto solo logró hacer que el ‘Kraiser’ sufriera un significativo “deterioro” tanto en su juicio y memoria, lo que no da un panorama favorable y de recuperación.

A su estado crítico se le suma otros problemas de salud que había tenido, como las dos cirugías cardíacas a las que tuvo que ser sometido, el implante de cadera que tuvo y la perdida de la visión en un ojo luego de haber participado en un torneo de golf.

“Tuve un supuesto infarto ocular en un ojo. Lamentablemente, ya no puedo ver nada con el derecho. Y debo tener precaución con mi corazón”, confesó Beckenbauer durante su entrevista con la revista Bunte en 2019.

Ahora que se conoce que el estado de salud de la estrella del fútbol ha empeorado, la preocupación no solo se queda en sus familiares y amigos, sino también mantiene en alerta a figuras como: Lothar Matthäus, quien hace unos meses expresó sentirse preocupado por él.

“Franz siempre decía que la salud es lo más importante en la vida. No tiene eso en este momento”, expresó.

Franz Beckenbauer es una leyenda del fútbol y logró ganar dos Balones de Oro (1972 y 1976), además de que fue incluido en 2020 en el Dream Team histórico del galardón, así como también se convirtió en el presidente de honor del Bayern Múnich.