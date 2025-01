"Quedé muy triste": así fue la dura charla entre Richard Ríos y Néstor Lorenzo a su llegada a la selección Colombia

Richard Ríos, el futbolista que se ha ganado el corazón de los aficionados gracias a su carisma dentro y fuera de la cancha, reveló detalles de la primera conversación que tuvo con Néstor Lorenzo, una charla que definió su rumbo en la Selección Colombia.

En medio de la charla, el jugador de Palmeiras confesó que su primer acercamiento con la selección no fue como esperaba pues en su mente era ser mínimo alternativa, pero terminó relegado a la tribuna por decisión técnica.

De acuerdo con el jugador, dicha decisión lo marcó mucho, pero con el tiempo logró convencer a Néstor Lorenzo hasta llegar a ser uno de los titulares.

“El primer juego con Colombia gasté mucho dinero para llevar a toda mi familia de Medellín a Barranquilla. Fueron unas 20 personas de mi casa y apenas me daban ocho boletas, pero qué emoción tan linda”, dijo Ríos.

Sin embargo, en esa oportunidad, no sucedió lo que esperaba ya que fue enviado a la tribuna. “Dije: ‘no es posible’. Mi familia estaba allá encima, yo tenía imaginado mi estreno, pero no, me dijo ‘vas a la tribuna’. La tristeza del momento fue gigante, pero bueno, acepté apoyar desde la tribuna porque si estoy triste, transmitiré eso a mis compañeros”, relató.

En ese momento Ríos dejó claro que estuvo muy enojado, pero que eso finalmente hacía parte de los aprendizajes de la carrera.

“Me puse bravo porque a nadie le gusta perderse un partido, pero hace parte de la vida. Me quedé muy triste por suerte ganamos, pero yo me dije: Si yo estoy haciendo cosas buenas y estoy en la Selección, el entrenador me dice que lo estoy haciendo bien y no fui ni al banco, entonces me está faltando alguna cosa. Puede ser en el campo, fuera del campo, como persona, yo trato de formarme como un todo. Ahí fui viendo qué tenía para mejorar y ya para el siguiente duelo, contra Chile, fui para el banco.”, dijo Ríos.

Richard Ríos se sumó a la Selección Colombia bajo la dirección del técnico argentino Néstor Lorenzo y esto es gracias al buen nivel que ha mostrado en su equipo, el Palmeiras de Brasil.

El antioqueño de 24 años ha hecho toda su carrera futbolística en Brasil y aunque llegó al ‘Verdao’ con muchas más dudas que certezas, se ha ganado la titularidad y es pieza clave en el andamiaje de los dirigidos por Abel Ferreira que buscan los torneos locales y la Copa Libertadores.