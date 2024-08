Reaparece Rigoberto Urán tras caída que lo hizo abandonar la Vuelta a España: “no hay que volear cuchillo”

El ciclista colombiano Rigoberto Urán fue noticia en la Vuelta a España tras una estrepitosa caída que sufrió en la etapa 6 de la competencia que lo llevó a abandonar el evento deportivo, el cual, según sus propias palabras, sería el último como pedalista profesional.

El equipo de Urán, EF Education-EasyPost, proporcionó un informe médico detallando la naturaleza de su lesión. Tras las radiografías, se confirmó que el ciclista de Urrao sufrió una fractura en el trocánter mayor de su cadera izquierda, una lesión que, afortunadamente, no necesitó cirugía.

Este sábado 24 de agosto, Urán publicó un video en su cuenta de Instagram en el que contó detalles de lo que ocurrió en esa caída, ratificó que no es necesario someterse a cirugía y agradeció a quienes le enviaron mensajes de apoyo.

“Les cueto que ya me encuentro en casa en proceso de recuperación, la verdad es que fue una lesión muy sencilla, no que operar, no hay que volear cuchillo, no hay que poner tornillos, esto va a curar rapidito, unas cinco semanas y quedo súper bien”, aseveró ‘Rigo’.

“¿Cómo fue la caída? Simplemente iba bajando rapidito y se me deslizó la llanta de adelante y ahí quedé, pero no pasa nada, hay cosas peores, solo quiero agradecerle a mi equipo, a la organización de la Vuelta a España por el apoyo y ahora estoy en un proceso de recuperación”, explicó el pedalista antioqueño.

Sin embargo, en su video no mencionó nada al respecto del retiro del ciclismo profesional, por lo que se guarda la esperanza de un ‘último baile’, en el que se pueda despedir por todo lo alto compitiendo.

La recuperación de Urán será supervisada estrechamente por un fisioterapeuta, quien jugará un papel crucial en su tratamiento.