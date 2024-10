Revelan que uno de los clubes históricos de Inglaterra "hizo contacto" para contratar pronto al colombiano Jhon Durán

Los medios deportivos AS de Colombia y Sport Witness del Reino Unido afirmaron en recientes artículos de prensa que el Arsenal, uno de los clubes con más historia y más laureados en Inglaterra, tiene el propósito de contratar al delantero colombiano Jhon Jader Durán.

La prensa deportiva precisa que el Arsenal ha empezado a tener "contactos" con el Aston Villa para hablar sobre las condiciones que tendría la transferencia del colombiano.

El interés del Arsenal ha despertado motivado por la racha goleadora de Durán quien, sin ser titular en el Aston Villa, ha marcado seis goles durante la temporada incluido el que le anotó al Bayern Múnich en la histórica victoria de su equipo en la Champions League.

El costo de Durán, según han establecido los medios que han sacado a la luz el tema, es de 90 millones de euros.

Arsenal, no obstante, no estaría solo en la carrera por contratar al atacante colombiano. Otro club que se ha mostrado interesado en adquirir los servicios del Durán es el Barcelona de España.

El club catalán, sin embargo, según Sport Witness no podría traer al colombiano esta temporada por cuenta de su situación financiera.

De esta manera, Arsenal se perfila como el equipo mejor ubicado para contratar a Durán. El club londinense, además, podría ofrecerle de inmediato la titularidad al colombiano debido a que sus delanteros, el alemán Kai Havertz, y el brasileño Gabriel Jesús no han logrado mantener un rendimiento alto de manera constante.

Otra cosa sucede en el Barcelona, equipo en el que el delantero polaco Robert Lewandowski está disfrutando de uno de los mejores momentos de su carrera con 12 tantos anotados solamente en 10 partidos que el club catalán ha jugado en La Liga.

La revista británica Four Four Two analizó las posibilidades de que Durán abandone el Aston Villa pronto y, para desdicha de los aficionados del Arsenal, ve poco probable que el movimiento se logre dar.

Precisa que aunque a veces al Arsenal le ha faltado una puntería más certera frente al arco, lo que Durán le concedería, “esta transferencia no es una opción viable por varias razones”.

“Los informes indican que el Villa ha fijado el precio de Durán en 85-90 millones de euros, que es mucho más de lo que el Arsenal probablemente estaría dispuesto a pagar por un jugador que todavía no ha demostrado su valía”, indicó.

El medio además advirtió que “Durán es todavía muy joven” y que el director técnico del Arsenal, Mikel Arteta, “ha parecido reacio a gastar mucho, a menos que sea en un talento con un historial consistente y obvio, descartando la opción de fichar a Alexander Isak mientras estaba en la Real Sociedad y fichando a jugadores como Havertz y Declan Rice por grandes sumas”.

“Tampoco hay indicios de que el Villa vaya a vender a Durán, dado que se ha convertido en una parte clave de los planes de Unai Emery y está jugando la Liga de Campeones en este momento”, concluyó.

Durán cumplirá este diciembre apenas 21 años y ha empezado a tener actuaciones destacadas no solo con el Villa sino también con la selección Colombia en la que ha emergido como un fuerte referente en ataque desde la última Copa América.