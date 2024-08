Rival de tenista de Colombia en el US Open se desata por caso de dopaje del número uno: "En la misma situación que viví otros pueden jugar"

El tenista polaco Kamil Majchrzak, rival este miércoles 21 de agosto del colombiano Daniel Galán, en la ronda de clasificación del Abierto de Estados Unidos (US Open), se refirió con dureza al caso de dopaje en el que se ha visto envuelto el italiano y número uno del mundo en el escalafón de la ATP, Jannik Sinner.

El polaco argumentó que, al igual que le sucedió a Sinner, dio positivo para una sustancia prohibida que tomó involuntariamente.

Afirmó que, bajo unas condiciones que consideró similares, el trato que recibió fue distinto al que ha tenido el italiano según las informaciones que el martes trascendieron sobre el caso.

VEA TAMBIÉN Tenistas critican a Jannik Sinner, número 1 de la ATP, tras aseverar que dio positivo en doping por culpa de un masaje o

“El hecho de no haber podido defenderme en un tribunal durante todo mi caso, mientras otros pueden jugar con normalidad en la misma situación que viví yo, no me da paz. Estoy devastado y abrumado”, aseveró, según publicó el reconocido medio Match Tenis.

Majchrzak estuvo 12 meses sin poder competir tras dar positivo en controles antidopaje y con unas cantidades mínimas de una sustancia que, según ha argumentado, tuvo por ingerir una bebida isotónica.

El italiano, cabe recordar, fue absuelto el martes por un tribunal independiente después de su positivo en clostebol en dos ocasiones a comienzos de año, al considerarse que se trató de una contaminación involuntaria.

A menos de una semana del inicio del US Open, en Nueva York, la decisión de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) ha suscitado críticas entre algunos jugadores y podría ser objeto de un recurso.

Sinner sufrió en marzo de 2024 dos controles antidopaje positivos con ocho días de intervalo: el 10 de marzo durante el torneo de Indian Wells y el 18 de marzo fuera de competición, pero justo antes del torneo de Miami.

El italiano se defendió explicando que sufrió "una contaminación por parte de un miembro de su equipo técnico, que había aplicado en su propia mano un aerosol de venta libre que contenía clostebol para curar una pequeña lesión", según la ITIA.

VEA TAMBIÉN Así fue el gesto del tenista Jannik Sinner cuando le informaron que será el nuevo número uno del mundo o

La explicación fue aceptada por la agencia, que desveló el martes un caso que había permanecido en secreto.

En ambas ocasiones, el jugador interpuso un recurso que le permitió reducir sus suspensiones automáticas (del 4 al 5 de abril la primera, del 17 al 20 de abril la segunda).

Pero la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) indicó este miércoles que se reserva "el derecho a recurrir ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS)". La Agencia Antidopaje Italiana (NADO) también podría interponer un recurso para lograr una suspensión del tenista de 23 años.

La AMA indica que el clostebol se ubica entre los "esteroides anabolizantes andrógenos", como un derivado de la testosterona susceptible de estimular el crecimiento muscular.

El clostebol, que no se produce de forma natural por el organismo, no tiene un límite permitido: basta con detectar su presencia para que un test antidopaje sea considerado positivo.

Las autoridades antidopaje no han explicado qué cantidad tendría un efecto significativo sobre el rendimiento.

En el caso de Sinner existen tres umbrales posibles de suspensión de toda competición: cuatro años -la sanción por defecto en caso de violación de las reglas antidopaje-, dos años si logra demostrar que la ingesta no fue intencionada, o ninguna suspensión si queda establecido "cómo la sustancia entró en su organismo", mostrando que él mismo no cometió "ningún fallo o negligencia".

Fue esta última conclusión la que aceptó al tribunal independiente del tenis, por lo que aplicó a Sinner la sanción prevista en esos casos por el programa antidopaje del tenis (TADP): la retirada de los resultados, de puntos ATP y de las primas en el torneo en el que tuvo lugar el control positivo.

El mismo razonamiento había sido aplicado el 21 de marzo con Marco Bortolotti, compatriota de Sinner: positivo en clostebol en el torneo ATP Challenger de Lisboa en octubre de 2023. El italiano había esgrimido una "contaminación involuntaria" y únicamente perdió los resultados obtenidos en aquel torneo, sin sufrir una suspensión.

Jannik Sinner sigue dominando holgadamente la clasificación ATP, a pesar de los 400 puntos que le fueron retirados a raíz de sus test positivos por el esteroide anabolizante.