Se acaba una era: tenista que llegó a ser top 10 del planeta y que le ganó a Federer y Nadal puso fin a su carrera tras 17 años en el circuito

El belga David Goffin, exnúmero 7 mundial, puso fin a su carrera de 17 años en el circuito profesional ATP al perder este jueves en la segunda ronda del torneo de Bruselas.

Goffin, que tiene casi 36 años y que ha caído al puesto 657 del ranking mundial, había anunciado el pasado marzo que este torneo en la capital belga, ante sus compatriotas, iba a ser el último de su carrera deportiva.

El partido de la despedida en el ATP 250 de Bruselas se dio contra el estadounidense Alex Michelsen (37º del mundo). Michelsen venció por 6-3 y 6-4.

Goffin llegó al séptimo puesto de la lista ATP en 2017, en la época del "Big 3" de Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic.

Ganó seis títulos en su carrera y es el único tenista belga en haberse clasificado a un Masters de final de temporada.

En los torneos del Grand Slam llegó cuatro veces hasta cuartos de final (Roland Garros 2016, Australia 2017 y Wimbledon 2019 y 2022) y fue dos veces subcampeón de la Copa Davis con su país.

"Ha pasado todo rápido. Recuerdo los buenos momentos y ahora he llegado al final. Es difícil. Solo puedo dar las gracias a los que me han permitido tener esta carrera", declaró al final del partido de este jueves, sin poder contener las lágrimas de emoción.

Goffin se despide además con una impresionante marca. Le ganó a Federer, Djokovic y Nadal en algún momento de su carrera.

A Federer y Djokovic los superó en una ocasión mientras que a Nadal le ganó en dos oportunidades.