Doloroso mensaje tras separación: Svitolina revela que su esposo, otro tenista mundialmente famoso, terminó su carrera por el divorcio

La tenista ucraniana Elina Svitolina detalló que el final de su matrimonio con el francés Gaël Monfils estuvo motivado por varios factores y reconoció que la situación personal de la pareja ha coincidido con el retiro anticipado del jugador, él tenía previsto despedirse del circuito a finales de este año.

En una publicación en Instagram, Svitolina detalló que la guerra en Ucrania, que lleva más de cuatro años y medio, fue solo una de las razones que le hicieron reflexionar acerca de su vida y su futuro.

“En algún momento, simplemente me di cuenta de que no quería seguir viviendo una vida en la que no era verdaderamente feliz”, escribió la deportista, quien también mencionó que mantiene el amor y el respeto por su esposo.

La ucraniana dijo que tomar la decisión fue difícil y que existen aspectos demasiado personales para compartir de forma pública. Igualmente solicitó comprensión para los dos mientras pasan este momento.

La tenista se refirió también al final de la carrera profesional de Monfils, exnúmero seis del mundo y ganador de 13 títulos individuales en el circuito ATP.

“La carrera de Gaël terminó abruptamente después de que tomó la decisión de parar debido a nuestra situación”, indicó . Añadió que el francés recibió acusaciones que no merecía y expresó que ambos decidieron emitir un comunicado al tiempo para aclarar la situación.

Monfils, de 40 años, anunció su intención de retirarse al finalizar la temporada, con una despedida prevista en el Masters de París. No obstante, su último partido fue en el Abierto de Estados Unidos, en septiembre, y su retiro se registró oficialmente el 5 de octubre.

Svitolina, actual número seis del ranking mundial femenino, y Monfils se casaron en julio de 2021 y tienen una hija, Skai, la cual nació en octubre de 2022. La jugadora pidió respeto por la privacidad de ambos y recordó que, pese al final del matrimonio, van a seguir compartiendo el rol de padres de su hija.