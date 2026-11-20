Las selecciones sudamericanas tienen en la mira las Eliminatorias al Mundial 2030 tras el 2026. Es por eso que desde ya los equipos planean cómo será el próximo año de cara a los torneos de selecciones.

En las últimas horas se conoció que Perú enfrentará a Panamá en diciembre en un partido amistoso en la ciudad del Cusco, a 3.400 metros de altitud, informó este viernes la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

En su último encuentro del año, la Bicolor que dirige el entrenador brasileño Mano Menezes recibirá a los centroamericanos en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega el 9 de diciembre.

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El exseleccionador de Brasil busca ampliar su universo de jugadores con miras a las clasificatorias sudamericanas para el Mundial 2030, cuya modalidad aún no se conoce.

El juego está fuera de las ventanas internacionales, que culminaron en noviembre, por lo que los clubes no están obligados a prestar a los jugadores.

Bajo el mando de Menezes, que asumió el cargo en enero, Perú registra dos triunfos, dos empates y cinco derrotas.

En su último encuentro, el 13 de noviembre en Lima, la selección inca derrotó 2-0 a Bolivia.

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Panamá llegará al duelo luego de conseguir su clasificación al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf, tras eliminar en cuartos de final a Curazao.

Perú solamente se ha clasificado a un Mundial en este siglo, el de Rusia 2018, con el argentino Ricardo Gareca como técnico.

En las pasadas eliminatorias selló la peor campaña de su historia, al quedar noveno entre diez selecciones.