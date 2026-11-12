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Jueves, 12 de noviembre de 2026
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Pep Guardiola

Revelan que Pep Guardiola estaría cerca de convertirse en nuevo entrenador de selección del continente americano

noviembre 12, 2026
Por: Luis Cifuentes
Pep Guardiola, entrenador español - Foto: EFE
Pep Guardiola, entrenador español - Foto: EFE
Cabe recordar que Guardiola decidió decirle no a la Selección de Italia, que lo buscó insistentemente para comenzar un nuevo proceso tras no clasificar al último Mundial.

Pep Guardiola es uno de los entrenadores más importantes de los últimos años en el mundo tras acumular varios títulos en clubes como Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City.

No obstante, el entrenador catalán estaría cerca de tener su primera experiencia en una selección y lo haría en una del continente americano que disputó meses atrás el último Mundial.

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Según fuentes cercanas al director técnico español, se ha conocido que el entrenador estaría cerca de arribar a la Selección de Estados Unidos, de acuerdo a la información divulgada por el medio The Athletic.

La llegada del exitoso entrenador se daría tras la salida de Mauricio Pochettino, entrenador argentino que saldría de la selección norteamericana para aterrizar en el Manchester United, que este miércoles despidió a Michael Carrick tras los malos resultados.

Según lo revelado por The Athletic, la selección de Estados Unidos enfocaría todos sus esfuerzos en atraer el extécnico del Barcelona. Además, el entrenador ya habría hablado con la Federación de Fútbol de Estados Unidos y estaría siendo atraído por el proyecto.

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Cabe recordar que Guardiola decidió decirle no a la Selección de Italia, que lo buscó insistentemente para comenzar un nuevo proceso tras no clasificar al último Mundial.

El entrenador catalán lleva más de cinco meses por fuera de las canchas tras dirigir al Manchester City durante 10 años, de 2016 a 2026.

Con el equipo citadino, el entrenador alcanzó 20 títulos en total, incluyendo 6 Premier League, 1 UEFA Champions League, 3 FA Cups, 5 Copas de la Liga, 3 Community Shield, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes.

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