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Jueves, 12 de noviembre de 2026
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Hijo de Cristiano Ronaldo

Así fue el debut de Cristiano Ronaldo Júnior con la selección de Portugal: el joven estuvo a punto de marcar el quinto gol

noviembre 12, 2026
Por: David Lozano
Cristiano Ronaldo Jr., hijo del futbolista portugués Cristiano Ronaldo - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo Jr., hijo del futbolista portugués Cristiano Ronaldo - Foto: EFE
El joven delantero de la cantera del Al Nassr ingresó a los 73 minutos, cuando los locales ya ganaban 4-0.

Cristiano Ronaldo Júnior, el hijo mayor de Cristiano Ronaldo, debutó con la Selección Sub-17 de Portugal en la victoria por 4-0 sobre Andorra de este jueves, en un partido de clasificación para la Eurocopa.

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El joven delantero de la cantera del Al Nassr ingresó a los 73 minutos, cuando los locales ya ganaban 4-0 gracias a un doblete de Diego Farinha, del Sporting, un penal de Kauã Miranda, del Santos, y un gol de Rafael Cabral, del Braga.

Ronaldo Jr., de 16 años, estuvo a punto de marcar el quinto gol de su equipo al final del partido, pero su cabezazo se fue desviado.

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Cabe resaltar que su debut con la Sub-17 se da una semana después de que su padre anunciara su retirada del fútbol internacional tras 23 años representando a Portugal al más alto nivel y marcando un récord de 146 goles en 234 partidos.

Ronaldo Jr. volverá a jugar con la Selección el sábado, contra Bulgaria, antes de enfrentar a Serbia el 17 de noviembre. Ambos partidos de clasificación se disputarán en Lisboa.

Aunque la selección no ha anunciado si jugará como titular, se espera que en los próximos días se conozca el plantel con el que el técnico iniciará y si el joven aparece entre los elegidos.

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