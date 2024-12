Se conocieron los datos de las votaciones de los premios The Best de la FIFA: así votaron Messi, James Rodríguez, Néstor Lorenzo y Lionel Scaloni

El delantero del Real Madrid y la selección de Brasil, Vinicius Jr., fue nombrado como el ‘mejor jugador del año’ en los premios The Best de la FIFA, siendo seguido por Rodri y Jude Bellingham.

Tras conocerse los ganadores, la FIFA ha revelado los datos de las votaciones que llevaron a que el brasileño se llevara el codiciado premio, luego de haber perdido el Balón de Oro contra Rodri.

Los premios contaron con las votaciones de capitanes de selecciones, entrenadores, periodistas y cuatro países que Florentino Pérez cito en la Asamblea del Madrid en referencia al Balón de Oro.

Entre los capitanes de selecciones que votaron aparecen los nombres de: Lionel Messi, James Rodríguez, Harry Kane, Tomás Rincón y Luka Modric; mientras que por el lado de los entrenadores destacan los nombres de: Luis De La Fuente, Marcelo Bielsa, Néstor Lorenzo y Lionel Scaloni.

Votación de los capitanes de selecciones:

• Lionel Messi: Lamine Yamal, Mbappé y Vinicius

• James Rodríguez: Vinicius, Dani Carvajal y Jude Bellingham

• Luka Modric: Vinicius, Rodrigo y Lamine Yamal

• Tomás Rincón: Vinicius, Rodri y Toni Kroos

• Robert Lewandowski: Rodrigo, Lamine y Dani Carvajal

• Mohamed Salah: Vinicius, Rodrigo y Dani Carvajal

• Harry Kane: Rodrigo, Bellingham y Vinicius

• Danilo: Vinicius, Jude Bellingham y Lamine Yamal

• Virgil Van Dijk: Vinicius, Erling Haaland y Rodri

• Arturo Vidal: Lionel Messi, Dani Carvajal y Lamine Yamal

Votación de los entrenadores:

• Luis De La Fuente: Dani Carvajal, Rodri y Lamine Yamal

• Néstor Lorenzo: Lionel Messi, Jude Bellingham y Vinicius

• Marcelo Bielsa: Lionel Messi, Rodri y Federico Valverde

• Mauricio Pochettino: Lionel Messi, Rodri y Vinicius

• Lionel Scaloni: Lionel Messi, Rodri y Jude Bellingham

• Ronald Koeman: Rodri, Vinicius y Jude Bellingham

• Ricardo Gareca: Lionel Messi, Dani Carvajal y Federico Valverde

• Fernando Batista: Rodri, Vinicius y Lionel Messi

Los premios The Best de la FIFA tuvieron lugar en su octava edición mediante una ceremonia virtual este martes 17 de diciembre en Doha, Qatar.

La FIFA proporcionó la lista de nominados al premio, entre los que destacaban también Haaland, Bellingham, Rodri, Carvajal, entre otros.



Ganadores por categoría:

• Vinícius Júnior, Premio The Best como ‘mejor jugador del año’.

• Carlo Ancelotti, ganador del Premio The Best al ‘mejor entrenador del fútbol masculino’.

• Emiliano 'Dibu' Martínez gana el Premio The Best a ‘mejor guardameta del año’.

• Alejandro Garnacho gana el Premio Puskás por hacer el mejor gol del año.

• Aitana Bonmatí repite el Premio The Best como ‘mejor jugadora del año’ (fútbol femenino).

• Emma Hayes gana el Premio The Best a la ‘mejor entrenadora del fútbol femenino’.

• Alyssa Naeher gana el Premio The Best a la ‘mejor guardameta’.

• El niño brasileño Guilherme Gandra Moura gana el ‘Premio a la Afición’.

The Best FIFA es un premio individual de fútbol, que la FIFA decidió crear en el año 2016 con la finalidad de reconocer a los mejores jugadores del mundo de cada temporada.