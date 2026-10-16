"Si se le descarga el dispositivo, ¿no hay tarjeta?": polémica por incursión en el fútbol de tarjetas amarillas y rojas en formato digital

El uso por primera vez de tarjetas amarillas y rojas en el fútbol uruguayo ha desencadenado una ola de preguntas sobre la conveniencia de implementar ese formato a nivel mundial.

El uso de las tarjetas digitales se dio en medio de un partido, por la Copa de Uruguay, entre los clubes Nacional y Rentistas Sad.

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El reconocido periodista deportivo Nicolás Cadena explicó en X cómo funciona el novedoso sistema.

“Pantalla por lado y lado. Con solo oprimir un botón se muestra la amarilla o roja. El árbitro tendrá que oprimir en el equipo y dorsal del jugador amonestado. La información se carga directamente en el sistema con el minuto de la infracción”, mencionó el reportero.

Además, el experto deportivo manifestó que también funciona para registrar los goles y sustituciones del partido.

El uso de las tarjetas digitales ya generó reacciones divertidas en las redes y no exentas de polémica.

“¿Si se le descarga el dispositivo, no hay tarjeta? ¿Ahí que?”, cuestionó un aficionado mientras que otro más descalificó el intento de modernidad en el fútbol. “Qué es esta porquería por Dios”, aseguró.

En las imágenes del encuentro en el que se probó la tecnología se vio que el árbitro pudo manipular con facilidad el sistema, que podría convertirse en masivo en un futuro cercano.