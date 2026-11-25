El exinternacional inglés Raheem Sterling afronta consecuencias judiciales tras ser condenado por un tribunal de Basingstoke a un año de prisión suspendida por conducción temeraria y posesión de óxido nitroso, además de dos meses adicionales también suspendidos por negarse a proporcionar una muestra de aliento a las autoridades; la pena permanecerá suspendida durante 18 meses, de modo que el futbolista evitará el ingreso en prisión mientras no reincida en ese lapso.

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El incidente ocurrió el pasado 28 de mayo cuando Sterling, de 31 años, sufrió un accidente automovilístico al volante de su Lamborghini, y según lo expuesto en los tribunales, varios testigos preocupados por el estado del deportista al conducir alertaron a la policía, lo que derivó en su detención inmediata.

Durante el procedimiento judicial se estableció que los agentes encontraron a Sterling en el asiento del pasajero junto a varios recipientes de óxido nitroso sustancia conocida como gas de la risa, cuya posesión constituye delito en Inglaterra desde 2023 y un globo empleado para inhalarla, escenario ante el cual el deportista admitió un problema de consumo y se declaró culpable de los tres cargos imputados.

Además de la pena de prisión suspendida, el tribunal impuso a Sterling sanciones complementarias que comprenden 100 horas de trabajo comunitario y la suspensión de su licencia de conducir durante un período de dos años.

El exjugador permanece sin equipo profesional desde que concluyó su préstamo de seis meses con el Feyenoord de Países Bajos en la temporada pasada; tras construir su carrera en clubes como Manchester City, Liverpool y Chelsea y vestir en múltiples ocasiones la camiseta de la selección inglesa, atraviesa un momento complejo en lo personal y en lo profesional.

Este episodio expone los riesgos vinculados con el consumo de sustancias psicoactivas y la conducción bajo efectos de drogas, problemáticas que han alcanzado a distintos deportistas de élite en los últimos años, mientras las autoridades británicas mantienen el control sobre el uso de óxido nitroso tras su prohibición hace tres años, luego de su difusión entre jóvenes.