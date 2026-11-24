El béisbol le dio una segunda oportunidad y el mercado de las Grandes Ligas finalizó premiándolo con uno de los contratos más importantes de la temporada baja.

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Se trata del lanzador dominicano Freddy Peralta quien alcanzó un acuerdo con los Orioles de Baltimore por cinco años y 125 millones de dólares, según reportes de MLB.com, The Athletic y The Associated Press publicados este martes 24 de noviembre.

La firma aún está pendiente del examen físico y el equipo aún no anuncia oficialmente la contratación.

Peralta, de 30 años y oriundo de Moca, República Dominicana, llega a Baltimore tras una campaña marcada por dos etapas muy distintas. En enero pasó de los Cerveceros de Milwaukee a los Mets de Nueva York, pero su rendimiento en ese equipo estuvo por debajo de sus antecedentes: finalizó con marca de 5-9 y efectividad de 4.99 en 22 aperturas.

El cambio a los Rays de Tampa Bay, hecho el 2 de agosto, cambió el rumbo de su temporada. En diez aperturas con esa organización obtuvo cinco victorias y dos derrotas, con efectividad de 3.25. Su cierre fue aún más destacado: ganó sus últimas seis aperturas de temporada regular y registró una efectividad de 0.79 en ese tramo.

El propio beisbolista detalló que recuperar la confianza fue fundamental para regresar a competir al máximo nivel.

En una entrevista con MLB.com en septiembre, tras una de sus buenas actuaciones ante los Mets, declaró que tenía su “confianza de vuelta”.

“Creo que eso es lo más importante para un lanzador, volver a confiar en sus recursos”, afirmó el afamado beisbolista.

Igualmente respondió al rumor de que Tampa Bay tuvo que corregirlo por completo luego de su paso por Nueva York. “No lo veo de esa manera. No estaba roto”, dijo en otra conversación con el medio oficial de las Grandes Ligas.

La recuperación se reflejó en la postemporada. Peralta fue escogido como el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, en la que registró efectividad de 0.75 y ayudó a los Rays a conseguir su boleto a la Serie Mundial. En esa instancia, Tampa Bay terminó perdiendo frente a Milwaukee, antiguo equipo del dominicano.

El acuerdo por USD 125 millones hará que Peralta sea el lanzador con el contrato más alto en la historia de los Orioles. Su llegada contempla cubrir el espacio que dejó Trevor Rogers, quien acordó por cinco años y 120 millones de dólares con los Cachorros de Chicago.

En nueve temporadas en las Grandes Ligas, Peralta tiene 80 victorias, 53 derrotas y una efectividad de 3.71. Fue seleccionado dos veces al Juego de Estrellas. Baltimore apuesta ahora a que el dominicano tenga esa misma versión que dejó ver con Tampa Bay y se convierta en uno de los principales brazos de su rotación.