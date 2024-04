Así se vio el Clásico desde la silla que Djokovic pagó: captó momento especial del partido entre Real Madrid y Barcelona

El tenista serbio Novak Djokovic no desperdició el espacio que tenía en su agenda para disputar el Masters 1.000 de Madrid, que comienza esta semana y del que finalmente se retiró a última hora, y pagó un tiquete para ver desde la tribuna el Clásico de España que se jugó el domingo entre el Real Madrid y el Barcelona.

Djokovic grabó un video desde el estadio Santiago Bernabéu cuando los fanáticos del Real Madrid esperaban por el ingreso de su equipo a la cancha.

El serbio se fotografió, además, con el exjugador profesional de fútbol americano, Tom Brady, y el actor Andy García quienes también se encontraban en las gradas.

El número uno del mundo parece vivir unos días de descanso y recuperación física luego de un inicio de temporada exigente en la que ha quedado eliminado en semifinales tanto del Abierto de Australia como del Masters 1.000 de Montecarlo en donde compitió por última vez.

En el plano deportivo, cabe recordar, el Real Madrid le ganó 3 a 2 al Barcelona en el clásico por la jornada 32 de LaLiga.

El gol del triunfo lo anotó en tiempo de descuento el británico Jude Belligham. El Barza se adelantó con un gol de cabeza del danés Andreas Christensen al minuto 6 del partido. Luego, en un dudoso penalti, el brasileño Vinicius igualó el juego.

El español Fermín puso el 1 a 2 al minuto 62 a favor del Barcelona mientras que el brasileño Lucas Vázquez marcó el empate al minuto 73 antes de que Bellingham con un certero disparo de izquierda desatara la alegría en el Bernabéu.

"Hemos dado un paso muy importante para ganar esta Liga, tenemos mucha ventaja, pero no tenemos que bajar los brazos", afirmó el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, tras el final del partido.

El equipo blanco es líder del campeonato con once puntos de ventaja sobre los azulgranas, a falta de seis fechas para el final de LaLiga tras esta jornada en la que otra noticia negativa para el Barza fue la lesión de Frenkie de Jong.

Tras su eliminación en cuartos de la Champions, el Barza llegaba a Madrid dispuesto a luchar por LaLiga, único título al que todavía puede aspirar, pero que ya ve muy lejano tras la derrota.

"Han casi sentenciado LaLiga, nosotros no vamos a bajar la guardia, vamos intentar seguir sumando, pero es muy difícil", admitió el técnico barcelonista Xavi Hernández, tras el partido. "No se ha acabado, quedan seis partidos, pero evidentemente el título de Liga está muy difícil, no imposible, pero muy difícil", añadió.

Real Madrid es primero del torneo local con 81 puntos, 11 más que el Barcelona que es su inmediato perseguidor. El Girona es tercero con 68 unidades mientras que el Atlético de Madrid es cuarto con 61 puntos