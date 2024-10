Técnico del Rayo Vallecano se sincera sobre titularidad de James Rodríguez: "elijo unos jugadores para ganar los partidos"

El domingo 20 de octubre, el Rayo Vallecano enfrentará al Real Mallorca por la 10 jornada de La Liga de España. El encuentro está previsto llevarse a cabo en el Estadio de Son Moix en donde los 'franjirrojos', comandados por Íñigo Pérez, acudirán con el fin de derrotar a su rival y sumar puntos en el torneo.

Precisamente, Pérez se refirió en una rueda de prensa previa a la situación del mediocampista colombiano James Rodríguez que, tras unirse al club luego de una importante racha en su carrera, no ha logrado ganarse la titularidad.

Según dijo el estratega deportivo, en el caso de Rodríguez ha seguido “los parones internacionales de todos los jugadores”. Asimismo, agregó que el cucuteño necesitó un periodo de adaptación física en el Rayo Vallecano, como cualquier otro jugador.

“Y si allí juega (en las Eliminatorias Sudamericanas) y aquí no ha jugado todo lo que todo el mundo desea, sobre todo sus seguidores, se debe a que yo elijo unos jugadores para ganar los partidos que creo que son los mejores”, agregó.

Por otro lado, Íñigo Pérez dijo: “Me puedo equivocar, puede haber gente en desacuerdo, lo acepto. Todos sabemos el nivel que tiene él y como juega con su Selección. Lleva poquito tiempo en el Rayo y yo elijo los jugadores que creo que me van a acercar a la victoria, no significa que él no me pueda acercar, pero yo tengo que tomar decisiones”.

El mediocampista colombiano, de 33 años de edad, se unió al Rayo Vallecano luego de su destacada participación en la Copa América, en la que fue elegido como el 'Mejor jugador' del torneo y donde la Selección Colombia fue subcampeona tras caer frente a Argentina.

El debut con el Rayo Vallecano tuvo lugar el 16 de septiembre ante el Club Atlético Osasuna por la quinta jornada de La Liga de España.

Rodríguez, quien regresó al campeonato español después de cuatro años de su salida del Real Madrid, tuvo sus primeros minutos con los 'franjirrojos' en el minuto 86 cuando saltó del banquillo a la cancha.

En ese entonces, los hinchas y seguidores del Rayo Vallecano en las redes sociales se mostraron algo en desacuerdo con las directivas por no colocar a debutar a James como titular. Dicho descontento se ha mantenido, ya que a la fecha el colombiano no ha logrado ser titular con el club.