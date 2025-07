"Y lo llamaban loco": resucitan opinión de Cristiano Ronaldo, en su momento criticada, tras sorpresa en el Mundial de Clubes

La sorpresiva victoria del club saudí Al Hilal ante el Manchester City de Inglaterra, en uno de los partidos de octavos de final del Mundial de Clubes, ha provocado que varios fanáticos del fútbol revivan unas contundentes declaraciones hechas hace unos días por el delantero portugués Cristiano Ronaldo.

El atacante luso, en días pasados, aseguró sin dejar margen de dudas en sus opiniones que la liga saudí es la quinta mejor del planeta.

“Solo la gente que no ha jugado en Arabia Saudita, o que no entiende nada de fútbol, dice que la liga saudí no está entre las cinco mejores ligas del mundo”, expresó Cristiano Ronaldo.

Las declaraciones fueron, entonces, tomadas con escepticismo por muchos aficionados que consideran que hay muchas más de cinco ligas en Europa, Sudamérica y Norteamérica que son más competitivas que la de Arabia Saudita.

Pero, tras el triunfo del Al Hilal, varios hinchas y medios han salido a revalidar y sumarse a la declaración de El Bicho. “Y lo llamaban loco”, publicó por ejemplo la reconocida cuenta deportiva La Gambeta Sports.

“La leyenda siempre tendrá la razón. El mejor”, publicó otro fanático emocionado con las declaraciones de Ronaldo. “Pero Cristiano, ha jugado como 20 partidos con el Al Hilal, ganó uno. No hay ningún equipo de Arabia que este al nivel del Al Hilal y eso no hace competitiva su liga”, refutó, no obstante, otro seguidor.

Contra todo pronóstico y con actuaciones heroicas, Al Hilal eliminó al Manchester City del Mundial de Clubes tras vencerlo por 4 a 3.

Único representante de Arabia Saudita en Estados Unidos, Al Hilal, en la prórroga, tiró a la lona a los hombres de Pep Guardiola que aterrizaron en Estados Unidos con nuevos y millonarios refuerzos para evitar cerrar la temporada sin títulos.

Pero Simone Inzaghi, que hace un mes perdió la final de la Liga de Campeones de Europa con el Inter de Milán, tenía otros planes: matar al gigante en el Camping World Stadium de Orlando y sacudir al fútbol del Viejo Continente.

Lo hizo en un partidazo inolvidable de siete goles, observado desde los palcos por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que tuvo varias idas y vueltas en el marcador.

"Siento una gran satisfacción. Los jugadores estuvieron brillantes, jugaron un partido histórico frente a un grandísimo adversario", destacó el italiano a DAZN.

El portugués Bernardo Silva abrió la cuenta (9), pero los árabes dieron vuelta por primera vez con anotaciones brasileñas, de Marcos Leonardo (46) y Malcom (52).

El noruego Erling Haaland (55) puso la paridad y forzó el alargue. Pero Al Hilal, rebelde y asombroso, se puso en ventaja de nuevo con un cabezazo del central senegalés Kalidou Koulibaly (94).

Sin cabida para enfermos cardíacos, el británico Phil Foden (104) dio una nueva vida al City, pero ocho minutos después Marcos Leonardo, extenuado pero con corazón, envió a Guardiola a casa y con los bolsillos vacíos.

El delantero brasileño, canterano del Santos de Pelé, celebró el tanto de la victoria ondeando su camiseta con la banderilla del córner. El mensaje fue claro: primera gran victoria mundial del multimillonario fútbol saudí, nuevo golpazo para el DT catalán.

"Es una pena (quedar eliminados) porque hicimos un viaje increíble juntos", lamentó Pep. "Vi muchas cosas buenas que no veía en el pasado".

Incapaces de sobrepasar al brillante portero marroquí Yassine Bounou y con una zaga que varias veces hizo agua, los citizens chocaron una y otra vez contra la defensa de Inzaghi, quien se estrenó en el torneo tras comandar exitosamente durante cuatro temporadas a los nerazzurri.

El entrenador italiano ya había demostrado que su equipo, que cuenta con hombres de experiencia en la élite como el portugués João Cancelo, viejo conocido de Guardiola, iba en serio cuando debutó con un empate 1-1 con el Real Madrid.