Tenista 'top 10' del mundo sigue los pasos de la bielorrusa Aryna Sabalenka y prefiere no ir a los Juegos Olímpicos de París 2024

La tenista tunecina Ons Jabeur, número 10 en el ranking de la WTA, anunció su renuncia a participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Argumentó que ha tenido unas molestias un una rodilla y que no quiere exponerse.

La jugadora de 29 años, tres veces finalista de torneos Grand Slam, publicó un mensaje en redes sociales en el que explicó los motivos detrás de la decisión que se dio horas después de que la bielorrusa Aryna Sabalenka confirmara también su ausencia de la cita olímpica.

“Después de haber consultado con el equipo médico sobre la participación en los Juegos Olímpicos de París, decidimos que el cambio rápido de superficie y la adaptación del cuerpo requerida pondrían en peligro mi rodilla y comprometerían el resto de la temporada", afirmó.

Jabeur aclaró que siempre le ha gustado representar a su país en “cualquier competición", pero que en esta ocasión debe “escuchar” a su cuerpo".

La tunecina, cabe aclarar, participó en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, en los de 2016 en Río de Janeiro, y en 2021 en Tokio.

La tenista “top ten” del mundo en 2023 fue sometida a una intervención quirúrgica en su rodilla derecha.

La decisión de Jabeur, por coincidencia, se dio en la misma jornada en la que Sabalenka decidió no ir a París para los Olímpicos.

"Con todos los problemas que he tenido los últimos meses, debo cuidar de mi salud. Prefiero tomar un poco de descanso para estar segura de estar preparada físicamente para la superficie dura", explicó Sabalenka sobre su propio retiro.

Sabalenka, cabe recordar, perdió ante la adolescente rusa Mirra Andreeva en los cuartos de final del Abierto de Francia a principios de este mes, cuando en medio del partido sufrió los efectos de un virus estomacal.

"He jugado estando enferma, he jugado con lesiones, pero cuando tienes un virus estomacal y no tienes energía para jugar y estás en los cuartos de final de un Grand Slam, fue una experiencia realmente terrible”, afirmó.

El torneo olímpico tendrá lugar en Roland Garros del 27 de julio al 4 de agosto, lo que obligará a los tenistas a pasar de la hierba de Wimbledon a la tierra batida parisina antes de encarar la gira norteamericana sobre pistas duras, que concluirá con el US Open a finales de agosto y comienzos de septiembre.

Después de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, los atletas de Rusia y Bielorrusia que se clasifiquen para los Juegos solo pueden competir como neutrales en París.