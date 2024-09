Tras la ausencia de Messi y Di María, Scaloni elegirá al nuevo capitán de la ‘Albiceleste’ entre estos jugadores

El próximo jueves 5 de septiembre, la Selección de Argentina se enfrentará al combinado de Chile en Buenos Aires por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

La ‘Albiceleste’ no contará con varios de sus figuras, incluido Lionel Messi, quien se lesionó en la final de la Copa América ante Colombia el 14 de julio pasado.

Con el retiro del seleccionado argentino de Ángel Di María y la ausencia de ‘Leo’, el DT Lionel Scaloni estudia quién llevará la cinta de capitán.

Los tres jugadores que pican en punta para custodiar dicho brazalete son Rodrigo De Paul, Dibu Martínez y Leandro Paredes.

“El proceso del capitán es en base al equipo. Es importante que el jugador que lleve la cinta sea un jugador en el cual el equipo se sienta identificado. Recién hoy vamos a hacer un entrenamiento pensando en Chile, así que hoy vamos a definir todo”, declaró en rueda de prensa el estratega argentino.

Al ser consultado sobre quién llevará el dorsal 10, Scaloni respondió: “Cuando no ha estado Leo, creo que a veces le ha usado Ángel Correa, las veces que no ha estado con nosotros, en otros partidos también no ha estado y no recuerdo quién”.

“Pero bueno, no es un inconveniente, sabemos que la 10 tiene dueño”, acotó el entrenador campeón de la Copa del Mundo Qatar 2022 y campeón de la Copa América Estados Unidos 2024.

“La que no tiene dueño es la 11, ahora mismo y esperemos, nosotros tenemos más o menos una idea de quién la tiene que llevar, pero vamos a decir, es receptivo y ojalá así sea, es una camiseta que le guardamos mucho cariño”, resaltó el estratega sobre Ángel Di María y su retiro.