Tres jugadas por la que los aficionados del Barcelona dicen que el Real Madrid hizo “trampa” en el clásico de España

El Real Madrid venció el pasado domingo 21 de abril 3 a 2 al FC Barcelona por la jornada 32 de LaLiga.

VEA TAMBIÉN Filtran audios del VAR en la polémica por el “gol fantasma” en el clásico entre el Real Madrid y Barcelona o

A pesar del resultado que deja como líder en solitario a la escuadra ‘merengue’, debido a tres jugadas, muchos aficionados del Barcelona reiteran por redes sociales que la ‘casa blanca’ hizo trampa en el clásico de España.

1- El penalti sobre Lucas Vázquez:

Para un sector de la hinchada ‘blaugrana’, la jugada del penalti que pitó el colegiado del encuentro, Soto Grado, por falta de Pau Cubarsí a Lucas Vázquez dentro del área, “no es falta porque es el jugador del Madrid que busca el contacto”.

Tras la infracción, Vinicius Jr. se encargó de realizar con efectividad el tiro desde los 12 pasos en el minuto 18’.

2- “Gol fantasma”:

En el minuto 27’ de la primera parte, el futbolista del Barcelona Lamine Yamal desvió un tiro de esquina y el balón siguió su curso hasta la portería rival. Sin embargo, el arquero del Madrid, Andriy Lunin, logró, según el juez central, sacar la pelota “sobre la línea” para evitar el segundo tanto de los catalanes.

No obstante, videos que circulan en redes sociales, compartidos en su mayoría por la fanaticada culé, demuestra que la esférica si se metió.

3- “Roja por ser último hombre”:

El joven atacante del Barcelona, Lamine Yamal, fue derribado por su contrincante, Eduardo Camavinga, cerca del vértice del área.

VEA TAMBIÉN Así se vio el Clásico desde la silla que Djokovic pagó: captó momento especial del partido entre Real Madrid y Barcelona o

En dicha acción, el francés vio la cartulina amarilla por ir al límite al borde del área, una jugada que para múltiples seguidores debía contar con la amonestación máxima (tarjeta roja), pues la comparan con la jugada de Champions entre Barcelona vs. PSG, en la que Ronald Araújo fue expulsado.

El gol del triunfo lo anotó en tiempo de descuento el británico Jude Belligham. El Barza se adelantó con un gol de cabeza del danés Andreas Christensen al minuto 6 del partido. Luego, del “dudoso penalti”, el brasileño Vinicius igualó el juego.

El español Fermín puso el 1 a 2 al minuto 62 a favor del Barcelona mientras que el brasileño Lucas Vázquez marcó el empate al minuto 73 antes de que Bellingham con un certero disparo de izquierda desatara la alegría en el Bernabéu.

"Hemos dado un paso muy importante para ganar esta Liga, tenemos mucha ventaja, pero no tenemos que bajar los brazos", afirmó el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, tras el final del partido.

El equipo blanco es líder del campeonato con once puntos de ventaja sobre los azulgranas, a falta de seis fechas para el final de LaLiga tras esta jornada en la que otra noticia negativa para el Barza fue la lesión de Frenkie de Jong.

Tras su eliminación en cuartos de la Champions, el Barcelona llegaba a Madrid dispuesto a luchar por LaLiga, único título al que todavía puede aspirar, pero que ya ve muy lejano tras la derrota.

VEA TAMBIÉN Nuevo récord en el fútbol alemán: el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso es el protagonista o

"Han casi sentenciado LaLiga, nosotros no vamos a bajar la guardia, vamos intentar seguir sumando, pero es muy difícil", admitió el técnico barcelonista Xavi Hernández, tras el partido. "No se ha acabado, quedan seis partidos, pero evidentemente el título de Liga está muy difícil, no imposible, pero muy difícil", añadió.

Real Madrid es primero del torneo local con 81 puntos, 11 más que el Barcelona que es su inmediato perseguidor. El Girona es tercero con 68 unidades mientras que el Atlético de Madrid es cuarto con 61 puntos.