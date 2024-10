UEFA deja por fuera a Jhon Jader Durán del equipo ideal de la Champions League en el que sí está el 'Dibu' Martínez

El delantero colombiano Jhon Jader Durán se perfile como uno de los grandes delanteros colombianos en el mundo. Ha marcado varios goles de gran factura con su club, el Aston Villa, lo que ha repercutido en su llamado constante a la selección Colombia.

Este miércoles, el joven delantero de 20 años marcó un golazo ante el Bayern Múnich, en la segunda jornada de la Champions League.

Durán le dio el triunfo 1 a 0 al Aston Villa en el torneo continental y se llevó todos los elogios dado que logró marcarle a uno de los mejores porteros del mundo, Manuel Neuer.

No obstante, pese a su gran actuación con el equipo ‘Villano’, Durán no fue incluido en el equipo ideal de la segunda jornada de la Liga de Campeones por parte de la UEFA. Esto causó polémica dado que, gracias a su gol, el Aston Villa consiguió un triunfo histórico en el torneo que no disputaba hace más de cuatro décadas.

Sin embargo, en el once ideal, la UEFA sí incluyó al portero Emiliano ‘Dibu’ Martínez, compañero de Durán en el equipo inglés. Varios hinchas reclamaron que fuera incluido el delantero colombiano ya que gracias a él se produjo el triunfo en Champions League.

“Dónde está Durán”, “Pero no es el mejor del mundo”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

La racha goleadora del atacante colombiano es de admirar. Pese a ser suplente, ha anotado en cinco oportunidades, un registró histórico para él.

Semanas atrás la Premier League lo colocó en el primer lugar de los jugadores más efectivos en relación a los minutos jugados, incluso por encima de Erling Haaland del Manchester City.