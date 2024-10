"A mí no me vale que seas un fenómeno": se filtra intensa charla de Luis Enrique con Kilyan Mbappé, semanas atrás de dejar el PSG y fichar por el Real Madrid

Kylian Mbappé es, sin duda, una de las grandes figuras del fútbol actual. Con tan solo 25 años, el jugador francés ha conseguido un mundial de fútbol y ha sido en múltiples ocasiones goleador de la liga francesa.

Meses atrás, el atacante galo rompió el mercado de pases tras fichar por el Real Madrid y luego de permanecer siete temporadas en el París Saint Germain, club donde se destacó como gran figura.

Recientemente, se filtró un video del entrenador catalán en una intensa charla con Kylian Mbappé de cara al juego de cuartos de final de la Champions League ante el Barcelona en abril pasado.

VEA TAMBIÉN Argentina sufre la baja sensible de uno de sus goleadores de cara al juego de Eliminatorias ante Venezuela en Maturín o

El video muestra a Luis Enrique hablándole con firmeza al goleador francés y pidiéndole esfuerzo defensivo.

"Yo te he leído que te gustaba Michael Jordan. Tú tienes que dar ese ejemplo de ir a presionar", se escucha decir a Luis Enrique en la charla técnica preparatoria para el partido de vuelta de la serie de cuartos de final ante el equipo culé.

Incluso, el técnico catalán asegura que poco le importa su fama de ser uno de los mejores jugadores del mundo.

“A mí no me vale que seas un fenómeno, pero un líder de verdad, cuando no puede ayudar con goles, colabora en todo lo defensivo”, subraya.

"Yo quiero que te vayas de aquí por la puerta grande", agrega.

Las imágenes hacen parte del documental que se emite en Movistar Plus y que retrata los momentos más íntimos de los vestuarios en los que ha estado.

Como era de esperar, sus declaraciones generaron polémica en redes sociales con algunos comentarios a favor y en contra.

VEA TAMBIÉN 'Dibu' Martínez no se guardó nada y habló de las críticas que recibe tras ser sancionado por la FIFA o

“Tiene que ser crema cuando le dicen a Mbappé tal siéntate a escuchar callaico”; “Motivando a Mbappé para que despedace al Barça, Luis Enrique es más anticulé que Florentino Pérez”; “Imaginaos que esa charla se la hubiese dado a Lio, le manda a paseo antes del minuto”; “Aun sabiendo que Mbappé se iría, ahí estaba formándolo para que fuese el mejor”; “Si le tienes que decir algo a tu jugador, se lo dices en privado, y no con una cámara delante para sacar después el vídeo al público”, se lee en los comentarios. intelectual en dicha canción, lo que ha generado la disputa entre los dos.