Venezuela se aleja, Colombia se complica y Ecuador sorprende: así quedó la tabla de posiciones de la eliminatoria

Este viernes finalizó la jornada número 13 de la eliminatoria mundialista de la Conmebol con favorabilidad a casi todos los locales, pues solo Argentina ganó a domicilio. La Albiceleste derrotó 0-1 a Uruguay y se consolida en el liderato, además, de estar prácticamente clasificado en el mundial.

Ecuador y Venezuela también jugaron este viernes con triunfo para los dirigidos Sebastián Beccaceceque dan la sorpresa en la eliminatoria. Derrotaron 2-1 a la Vinotinto y son segundos con 22 puntos, mientras que los pupilos de Fernando ‘Bocha’ Batista sigue fuera del mundial y las opciones se agotan.

Colombia, por su parte, se está complicando sola luego de perder en su visita a Brasil 2-1.La ‘tricolor’ acumula tres derrotas consecutivas y pasó de estar en el cuarto lugar al sexto con 19 puntos, mientras que la ‘Canarinha’, que sigue sin convencer con su fútbol, saltó al tercer lugar de la tabla con 21 unidades.

Perú logró un importante triunfo 3-1 ante Boliviay así salió del fondo de la tabla de las eliminatorias y con 10 puntos, quiere dar la pelea hasta el final por lograr así sea el repechaje, mientras que los del altiplano, que lograron acariciar los puestos de clasificación, ahora están séptimos con 13 puntos y de momento, están en el repechaje.

El panorama para Chile no es el mejor, pues con la victoria de Perú y su derrota 1-0 ante Paraguay se hunde en el fondo de la tabla con 9 unidades, mientras que los guaraníes son quintos de la clasificación con 20 puntos y seis partidos invictos.

VEA TAMBIÉN “Contra Argentina va a ser mucho más fácil”: Arturo Vidal calienta el juego de Chile en junio contra la albiceleste por la eliminatoria o

Así quedó la tabla de posiciones de la eliminatoria sudamericana:

Argentina: 28

Ecuador: 22

Brasil: 21

Uruguay: 20

Paraguay: 20

Colombia: 19

Bolivia: 13

Venezuela: 12

Perú: 10

Chile: 9

La próxima fecha será el martes 25 de marzo con los juegos Colombia vs. Paraguay, Bolivia vs. Uruguay, Venezuela vs. Perú, Chile vs. Ecuador y el súper clásico sudamericano Argentina vs. Brasil.