Estos son los nuevos precios de las visas para viajar a Estados Unidos

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un listado con los precios que tendrán algunos de los procesos de solicitudes de vidas de no inmigrantes, conocidas como NIV, así como los de las tarjetas de cruce fronterizo (BCC) para ciudadanos mexicanos de 15 años de edad en adelante.

La tarifa de solicitud de visas de visitante para negocios o turismo (B1/B2 y BCC), y otras visas de no inmigrante (NIV) que no se basan en peticiones, como las visas de estudiante y de visitante de intercambio, han aumentado de 160 USD a 185 USD.

La tarifa de solicitud para ciertas visas de no inmigrante basadas en peticiones para trabajadores temporales (categorías H, L, O, P, Q y R) ha aumentado de 190 USD a 205 USD.

La tarifa de solicitud para un comerciante de tratados, inversionista de tratados y solicitante de tratados en una ocupación especializada (categoría E) ha aumentado a 315 USD.

Otras tarifas consulares, entre tanto, siguen siendo las mismas, incluida la tarifa de la exención al requerimiento de residencia de dos años para ciertos visitantes de intercambio.

Las autoridades estadounidenses mencionaron que a los solicitantes que hayan pagado una tarifa de solicitud de visa que esté actualmente válida y que no haya vencido, pero que aún no se han presentado a su entrevista de visa o estén esperando que se procese su caso, no se les cobrará ninguna tarifa adicional.

“Es la primera vez que suben los precios desde 2014. Suben para recuperar el costo de las prestaciones de los servicios de las secciones consulares”, indicó la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

La Embajada indicó que las visas de trabajo y turismo son esenciales “para la política exterior del presidente Biden”.

“Reconocemos que el papel que juegan los viajes de nacionales de Colombia en la economía de Estados Unidos”, precisó.

Cabe resaltar que estos aumentos de tarifas son efectivos desde este 30 de mayo de 2023.