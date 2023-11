¿Qué pasa con el sistema de pago Zelle en Venezuela?

Una preocupación general despertó en las últimas horas en Venezuela cuando se diseminó la información de que la popular red de pagos online Zelle, para transacciones en dólares con cuentas en Estados Unidos, dejaría de funcionar a finales de noviembre.

Sin embargo, ninguno de los portales informativos que emitieron la información; como el Diario de las Américas o Notiactual, referían una fuente clara o un link de algún comunicado de la plataforma.

Pese a la falta de fuente confiable, decenas de portales dentro y fuera de Venezuela replicaron la información usando como punto de partida las anteriormente mencionadas, ya que coincidía con algunos usuarios de Zelle que aseguraban haber tenido problemas al intentar pagar específicamente con sus cuentas en CHASE.

Después de mucho rastrear, sin éxito, de dónde había surgido la información, varios expertos alertaron que pese a las fallas, los servicios de la plataforma siguen funcionando salvo aquellos casos particularmente vinculados a CHASE que por problemas de operaciones no claras, han restringido su uso.

El economista y experto en opinión pública, Luis Vicente León escribió en su cuenta en X: "No hay información real, confirmada o verificada sobre la supuesta suspensión del servicio de Zelle desde Venezuela o para los venezolanos".

"Puede que algún banco particular tenga una política interna sobre el tema, pero no es una decisión del sistema Zelle, ni existe un comunicado oficial con una fecha límite. Al menos hasta ahora. Esto no quiere decir que no pueda haber complicaciones con su uso actualmente o en el futuro o que sus bancos no tengan alguna restricción sobre la forma de uso, pero no es producto de una decisión masiva frente al uso del servicio desde Venezuela. Esa información, aunque esta masificada en algunos medios, no es correcta", sentencia.

Entretanto, el experto en asuntos informáticos y de seguridad, Luis Carlos Díaz, apuntó que aunque ha habido titulares en medios sobre el fin del uso de Zelle en Venezuela “por los momentos son falsos”.

Además, recordó que en 2020 el banco Wells Fargo suspendió el uso de la plataforma de pagos Zelle para clientes de Venezuela por "uso inconsistente", algo a lo que se sumó Chase Bank para usuarios en Venezuela.

"Eso es todo hasta el momento. No obedece a una orden de Zelle ni una orden general de todos los bancos. No hay información sobre eso que apunte a que sea una política general. Pareciera que se ha tomado el aviso de un banco para alarmar a todos. El patrón parece ser el mismo: mal uso".

En el desorden financiero que existe en Venezuela, Zelle es quizá uno de los tres más populares métodos de pago en una economía dolarizada de facto, además del efectivo, puntos de venta y "Pagomovil", por lo que es natural el nerviosismo que este Fake causó.