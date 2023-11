Venezuela repite en el segundo lugar de países con "mayores infiernos fiscales"

The 1841 Foundation, una organización que registra las peores condiciones económicas de los países para sus habitante, publicó un ranking en el que posiciona a las naciones que poseen lo que denomina como "mayores infiernos fiscales".

Según este listado Venezuela ocupa la segunda posición, antecedido por Bielorrusia y seguido por Argentina.

El estudio calificó a 82 países de todo el mundo con base en distintas variables tanto cuantitativas como cualitativas. Con esto se ubicó a los países en 3 categorías diferentes: los infiernos fiscales (del puesto 1 al 13 del ranking), los países en riesgo de convertirse en uno (ocupan del lugar 14 al 32) y los países en situación de normalidad (del lugar 33 al 82 del ranking).

La información publicada en Bloomberg Línea detalla que entre las variables cuantitativas, The 1841 Foundation midió el nivel de presión fiscal, medida como impuestos totales en porcentaje del PBI; la presión de la deuda media, medida como el total de la deuda pública sobre el PBI; la presión inflacionaria, medida como un índice de inflación; y la potencial presión fiscal, medida como la diferencia entre gastos e ingresos públicos sobre el PBI. Toda la información, según el centro fundado por el abogado y magister en Finanzas Martín Litwak, fue extraída de datos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

En cuanto al aspecto cualitativo, tomaron en cuanta la voz y rendición de cuentas, el Estado de derecho, la calidad de la regulación, la estabilidad política, la eficiencia estatal y el control de la corrupción.

El podio de esta segunda edición del índice se mantuvo sin cambios respecto al año pasado, por lo que Argentina volvió a ocupar el tercer lugar, por detrás de Venezuela y Bielorrusia.

"La condición de ‘infierno’ no se limita únicamente a ser un país donde los contribuyentes pagan mucho, sino que es un concepto más amplio y complejo. Si bien la presión fiscal es la que carga el mayor peso, creemos que un ‘infierno fiscal’ no se refiere solo a un país con altos impuestos, sino más bien a uno en el cual el Estado de derecho es débil y los derechos a la privacidad y a la propiedad no se aplican o protegen adecuadamente", señaló Litwak en el informe.

Ranking de infiernos fiscales

1.Bielorrusia

2.Venezuela

3.Argentina

6. México

7.Bolivia

8. Nicaragua

9. Federación rusa

10.Surinam

11. Honduras

12. El Salvador

13. Haití