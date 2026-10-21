"A partir de hoy tengo otro ángel en el cielo": Osmel Sousa se pronuncia sobre la muerte de Stefany Merlin, Miss Barinas 2014

Osmel Sousa, conocido como el 'Zar de la belleza', se pronunció mediante la red social Instagram tras la partida física de Miss Barinas 2014.

Se trata de la modelo venezolana Stefany Merlin, quien falleció a los 35 años tras padecer un agresivo cáncer de páncreas.

“A partir de hoy tengo otro ángel en el cielo”, escribió Sousa junto a una fotografía de Merlin, mediante una historia en su cuenta de Instagram.

La modelo falleció el sábado 17 de octubre en Estados Unidos. Durante sus últimos meses de vida, tanto ella como su familia y amigos cercanos utilizaron las redes sociales para difundir campañas de recaudación de fondos.

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Merlin era recordada por su participación en el Miss Venezuela 2014, certamen en el que representó al estado Barinas en homenaje a su madre, Helena Merlin, quien a su vez fue tercera finalista del Miss Venezuela 1975.

La trayectoria de Stefany también incluyó participaciones en eventos internacionales.

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En 2015 viajó a Taiwán para competir en el Miss Face of Beauty International, donde obtuvo el puesto de cuarta finalista.

Un año después, volvió a destacar en el ámbito de los concursos al participar en el Miss World Next Top Model 2016.

En esa competencia consiguió los reconocimientos especiales de 'Miss Bikini' y 'Miss South America'.