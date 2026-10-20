Murió a los 34 años modelo a quien relacionaron sentimentalmente con el cantante Justin Bieber

La modelo y diseñadora australiana Sahara Ray, famosa y recordada mundialmente por una relación sentimental que habría mantenido en el pasado con el cantante Justin Bieber, murió a los 34 años.

La noticia sobre su muerte fue confirmada por su familia a través de una emotiva publicación en redes sociales.

La información sobre el sorpresivo fallecimiento fue confirmada, a su vez, por el portal norteamericano TMZ.

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“Falleció anoche en el hospital, rodeada de su familia. Era muy querida”, confirmó la familia de Sahara a TMZ el lunes con lo que la se confirmó que la muerte ocurrió el pasado domingo.

La causa de su fallecimiento aún no ha sido confirmada.

Ray había tenido en enero pasado a una bebé llamada Snow que fue, además, la protagonista de su última publicación en redes.

“Todo mi corazón, bebé Snow”, publicó en sus redes sociales la reconocida modelo en julio pasado en un mensaje que acompañó con la fotografía de la niña de apenas nueve meses.

La modelo, según reporta TMZ, era hija del legendario surfista australiano Tony Ray y pasó gran parte de su infancia viajando entre Australia, California y Hawái.

En 2024, Sahara habló abiertamente sobre su lucha contra el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico poco común que la dejó parcialmente paralizada tras un grave accidente automovilístico.