Brad Pitt ya tiene planes para las celebraciones de fin de año y esta vez quiere dejar a un lado los compromisos de índole profesional para disfrutar de su vida personal. El actor norteamericano va a pasar Acción de Gracias y Navidad junto a su novia, la diseñadora de joyas Ines de Ramon, además de compartir con familiares y amigos.

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La información se publicó este miércoles 25 de noviembre por la revista People, que citó a una fuente cercana al protagonista de F1. Según el informante, el intérprete va a aprovechar las festividades para descansar luego de una temporada exigente en Hollywood.

“Brad pasará Acción de Gracias y Navidad con Inés, familiares y amigos. Ha sido un año muy intenso para él en lo laboral y está deseando tener un tiempo de descanso”, afirmó la fuente a la publicación.

Los planes de la pareja no se limitarían a las reuniones familiares. La misma fuente reveló que los dos tienen previsto hacer un viaje corto antes de que el actor retome sus actividades profesionales en 2027.

“Harán un pequeño viaje antes de que las cosas vuelvan a ponerse ocupadas para Brad el próximo año. Tiene varios proyectos programados”, añadió el informante.

Pitt, de 62 años, e Ines de Ramon, de 33, mantienen una relación desde noviembre de 2022. Aunque procuran conservar su vida privada lejos de la exposición constante, en los últimos meses aparecieron juntos en distintos eventos y estrenos cinematográficos.

Una de sus apariciones más recientes sucedió el 16 de noviembre, en la presentación de Los Ángeles de The Further Mis-Adventures of Cliff Booth. Los dos caminaron juntos por la alfombra roja y posaron frente a los fotógrafos, en una de las muestras públicas más recientes de su relación.

La pareja igualmente compartió las celebraciones de fin de año en 2025. En aquella oportunidad, una fuente cercana al actor detalló a People que estas fechas suelen tener una carga emocional especial para él, pero también se siente agradecido por la presencia de Inés en su vida.

“Las fiestas siempre son una época más emotiva para Brad. Al mismo tiempo, se siente muy agradecido de tener a Inés en su vida”, indicó el informante.

Con varios proyectos previstos para el próximo año, el actor va a aprovechar las fiestas para viajar y compartir con su pareja previo a regresar con sus compromisos en la industria del cine.