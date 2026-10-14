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Miércoles, 14 de octubre de 2026
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"Desde que murió no he hecho sino pensar en ella": la confesión de la actriz venezolana Fabiola Colmenarez sobre el fallecimiento de Andreina Yépez

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Andreina Yépez y Fabiola Colmenarez, actrices venezolanas - Fotos: X / Instagram
Andreina Yépez y Fabiola Colmenarez, actrices venezolanas - Fotos: X / Instagram
Yépez y Colmenares estudiaron juntas actuación. Además, compartieron en la exitosa telenovela 'Cosita Rica'.

El pasado 25 de agosto del presente año falleció la actriz venezolana Andreina Yépez a los 51 años en Miami, Estados Unidos.

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Según reportes, la artista perdió la vida como consecuencia de un agresivo cáncer detectado hace un tiempo.

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A casi dos meses de su partida, la también actriz venezolana Fabiola Colmenarez compartió una confesión con sus seguidores a través de sus redes sociales respecto al fallecimiento de Yépez.

“Desde que murió yo no he hecho sino pensar en ella; miren, a mí se me aparece en los sueños", dijo Colmenares mediante un video.

Posteriormente, pronunció: "Siempre la veo con un vestido como dorado, a veces corto, a veces más largo, y como era ella, así toda coqueta".

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Al tiempo, reflexionó: "¿Cuántas veces uno dice: ‘No vale, no voy a ir hoy porque tengo que lavar, porque tengo que ver una película; después voy, voy en un mes, nos vamos de viaje después’ y vamos postergando una posibilidad que capaz nunca vuelve a llegar".

Vale recordar que Yépez y Colmenares estudiaron juntas actuación. Además, compartieron en la exitosa telenovela 'Cosita Rica' de Venevisión.

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