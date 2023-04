Actor de Avengers, Jeremy Renner reaparece en público tras accidente que lo tuvo en cuidados intensivos

El actor de cine Jeremy Renner, conocido por su papel de ‘Hawkeye’ (Ojo de Halcón) en varias superproducciones de Marvel, reapareció públicamente este martes tras sufrir un accidente con una quitanieves a finales del 2022.

El estadounidense hizo parte del estreno de “Rennervations” que se llevó a cabo en Los Ángeles y en el que posó para varias fotos en su mayoría, usando un bastón y un scooter de rodilla.

“Este programa se convirtió en un hito maravilloso para mi salud física, para estar aquí y compartir la historia y este viaje. Fue un gran honor haberlo hecho”, comentó Renner, en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Durante la alfombra, el actor aseguró que ahora su foco estará puesto en diferentes aspectos de la vida, “me concentraré un poco más en las cosas que realmente tienen valor y me importan, y muchas veces a la gente y a los fanáticos realmente les gusta eso”.

“Tengo que apreciar a mis increíbles fanáticos porque terminan amando las cosas que hago, incluso con esto también”, agregó el actor.

Cabe recordar que el accidente ocurrió cuando el actor intentaba detener una máquina PistenBully, un tipo de vehículo quitanieve que funciona con orugas y que se usa para abrir paso en las carreteras repletas de hielo.

En sus redes sociales, Renner aseguró que sufrió fracturas en más 30 huesos, lo que lo llevó a permanecer internado en una unidad de cuidados intensivos por varias semanas.

"Gracias a todos por sus amables palabras. Ahora estoy demasiado estropeado para escribir. Pero les envío amor a todos", indicó en Instagram.

Durante un reportaje para ABC News, Renner contó que, cuando se quedó sin esperanzas de sobrevivir, tomó su celular y escribió la última voluntad para su familia.

“Estuve escribiendo notas en mi teléfono, mis últimas palabras para mi familia”, contó. Luego, sacó su teléfono y leyó: “No me dejen vivir en tubos, en una máquina y si mi existencia va a ser en drogas y analgésicos, déjenme ir ahora”, afirmó.

En la entrevista, que salió al aire el pasado 6 de abril, también se revela la llamada al 911 que allegados al actor hicieron:

“Alguien fue arrollado por un ‘snowcat’. Rápido (…) Hay demasiada sangre aquí. Sigue respirando, hombre. Sigue luchando”, dice la persona al teléfono mientras, al fondo, Renner se lamenta del dolor.

Entre lágrimas, el actor habla que, tras el accidente, le pidió perdón a su familia mediante lenguaje de señas.

A pesar de la gravedad de las heridas, que son mencionadas una a una en la conversación, Renner volvió a caminar y sigue acudiendo a terapias para recuperar la total movilidad de sus extremidades.

"Elegí sobrevivir. Esto no va a matarme, no puede ser. Perdí mucha carne y hueso en esta experiencia, pero me lo han reemplazado con amor y titanio", añadió