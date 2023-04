Imágenes: Esculcaron el perfil de Facebook de Karol G y revelaron fotos de ella cuando estaba en colegio

La cantante colombiana Karol G publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías de cuando ella estaba en el colegio luego de que un fanático encontrara un viejo perfil de Facebook de la artista que ella había olvidado.

“Alguien encontró mi Facebook de cuando estaba en el colegio que no yo me acordaba que existía y empezó a compartir las fotos jaja QuE ChImBaAAa (Así escribía en el Facebook 😂) El verdadero TBT”, escribió la cantante en su red social y adjuntó las imágenes.

Como se ve en las fotos, Karol G era una joven alegre en su natal Medellín que ya mostraba su amor por la música y que, además, le gustaba estar en fiestas con sus amigos disfrutando de la vida, sin saber el futuro que le esperaba como una de las cantantes latinas más importantes del momento.

Estos recuerdos han sido comentados por sus seguidores, sobre todo los colombianos, que le han escrito que varias de esas imágenes los representa y los hace recordar también su adolescencia.

Karol G se encuentra descansando de las giras, a pesar de haber estrenado su álbum ‘Mañana será más bonito’, que es uno de los trabajos musicales más exitosos de lo que va del 2023, y se ha dedicado a dar entrevistas y también modeló para Loewe, la casa de moda española de lujo, especialista en marroquinería y perteneciente al holding francés LVMH.

Precisamente, en esta faceta, la intérprete de ‘Provenza’ mostró su molestia por unas fotografías que le tomaron para la portada de la revista mexicana GQ, pero que fueron editadas de un manera que no le gustó a la colombiana.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje. Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, lamentó la artista en su cuenta de Instagram en aquella ocasión.