Actor de ‘The Flash’ Michael Shannon dijo que ‘Star Wars’ era “entretenimiento sin sentido”

El actor estadounidense Michael Shannon reconocido por su participación en la película de DC Comics ‘The Flash’ reveló porque decidió rechazar un papel en la famosa saga de ciencia ficción ‘Star Wars’ y la razón podía ser que encuentra la cinta cinematográfica como “entretenimiento sin sentido”.

La estrella de Hollywood durante una nueva entrevista con el medio Empire que una de las razones por las cuales no aceptó tener una participación en Star Wars es que “llevan mucho tiempo y no las encuentro muy estimulantes para trabajar. Nunca quiero quedarme atrapado en una franquicia. No las encuentro interesantes y no quiero perpetuarlas”.

“Si hago algo, quiero que tenga algún propósito, no quiero hacer entretenimiento sin sentido. El mundo no necesita más entretenimiento sin sentido. Estamos inundados de él”, añadió el actor de 48 años.

El intérprete del ‘Hombre de Acero’ comentó las diferencias entre su participación en la película de DC Comics de 2013 del mítico superhéroe de Kripton, que resultó ser una de las mejores películas de héroes, a hacer Star Wars.

El actor señaló que el ‘Hombre de Acero’ le parecía una historia “muy relevante”, además de que “básicamente se trata de una civilización que destruyó su propio planeta y piensa que la solución es destruir otro”.

“Cuando oyes que hipotéticamente, si destruimos la Tierra, podríamos ir a vivir a Marte, es lo mismo. No veía a Zod como un villano. Sólo lo veía como un tipo cuyo trabajo es proteger a su pueblo”, continuó diciendo la estrella de Hollywood.

El artista también confesó durante la entrevista que se sintió confundido cuando le pidieron que volviera a interpretar a Zod en la reciente película de ‘The Flash’.

“Dije: 'Si no me falla la memoria, creo que morí en 'El hombre de acero'. ¿Estáis seguros de que tenéis al tipo correcto?'”, comentó Shannon.

Y agregó que: “pero entonces me explicaron todo el fenómeno del multiverso, que... yo estaba un poco perdido en eso". La buena noticia es que parecer ser que el actor acertó con su decisión de repetir el personaje de 2013, porque las primeras reacciones a 'The Flash' señalan que estamos ante ‘una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos’”.

Shannon explicó también que no es gran consumidor de este tipo de género de películas pero que “si voy a ver una película, lo más probable es que no sea una de esas, pero me encanta hacerlas”.