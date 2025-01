Actriz de ‘RBD’ se encuentra en el ‘ojo del huracán’ al ser acusada de un presunto fraude en un reallity

La actriz mexicana Anahí Puente, reconocida en toda América Latina por su papel de Mía Colucci en la serie juvenil ‘Rebelde’ y su presencia en el grupo musical RBD, se encuentra en el ‘ojo del huracán’ presuntamente por haber cometido un fraude en un reallity.

Según se conoce, la cadena Televisa solicitó una investigación formal contra ella porque supuestamente obtuvo de manera ilegal la lista confidencial de los famosos que se esconden tras las máscaras del famoso programa‘¿Quién es la Máscara?’, en el que ella era una de las investigadoras junto con Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Martha Higareda.

La acusación involucra también a la publirrelacionista de Anahí, Danna Vázquez, quien habría ayudado a obtener esta lista que le habría otorgado una ventaja injusta sobre sus compañeros y la acción iría en contravía del contrato.

Aparte de esta acusación, también se habla de que Anahí anunció el regreso a la televisión sin la debida autorización de Televisa, lo que también acarrearía otra falta a lo pactado en el contrato y de corroborarse estas acusaciones, la actriz tendría que devolver el dinero que le pagaron por su participación en ‘¿Quién es la Máscara?’ y adicionalmente pagar por daños y perjuicios.

La mexicana rompió el silencio y por medio de un comunicado que compartió en su cuenta de Instagram aseveró que las acusaciones son “absolutamente falsas”, por lo que colaborará con las investigaciones y ejercerá acciones legales para salvaguardar su nombre.

“Para mí es muy doloroso lo que está pasando, porque yo actué de buena fe y ahora con argumentos absurdos pretenden afectar a mi persona y perjudicar mi reputación y mi trabajo. Este año cumpliré 40 años de carrera, la cual inició cuando yo era muy pequeña, y que me ha costado mucho esfuerzo y sacrificio. No ha sido un camino fácil, pero siempre he contado con el cariño, el amor y el apoyo de mis fans, que son a quienes me debo como artista”, dice el comunicado de la artista.

Marichelo Puente, la hermana de Anahí, salió a defenderla y aseguró que ella estuvo durante las grabaciones del reallity y le parecen “absurdas” estas acusaciones, porque estaba “siendo feliz” en el programa.

Además, agregó que Anahí adivinaba fácil por el tiempo que lleva en televisión: “una persona que está metida desde los dos años en un foro y que conoce mucha gente, pues si no quieres que adivine, no la contrates. Mi hermana no está sola”.