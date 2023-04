¿Ahora sí al natural? Estas son las fotos de Karol G para Loewe

Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, ha dado de qué hablar en las últimas semanas luego de que la revista mexicana GQ le tomara unas fotografías para ser la portada del medio y al colocarlas, se excedieran en la edición.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje. Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, lamentó la artista en su cuenta de Instagram en aquella ocasión.

La molestia de la colombiana generó mucho respaldo del género femenino, hasta la famosa actriz de Hollywood Jamie Lee Curtis apoyó sus palabras: “Estoy tan feliz de que Karol G esté dando a conocer un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo. Somos seres humanos. No somos IA y este genocidio en contra de lo que es naturalmente hermoso es alarmante y necesita ser hablado de ello”.

A más de un mes de esta polémica, Karol G apareció en su cuenta de Instagram publicando una serie de fotografías que le tomaron para Loewe, la casa de moda española de lujo, especialista en marroquinería y perteneciente al holding francés LVMH.

“I love you, mi primera campaña”, escribió la colombiana en su Instagram, acompañado de unas imágenes en las que se puede ver a la ‘Bichota’ en su faceta de modelo posando en una playa con diferentes prendas.

Las imágenes de la antioqueña han generado un sinfín de comentarios y felicitaciones por su nuevo rol como modelo, entre las personalidades que han comentado las fotografías están las actrices Carmen Villalobos y Catherine Siachoque, la reina María Fernanda Aristizabal y hasta la exactriz de cine para adultos Mia Khalifa.

“La más linda”, “apoteósica”, “la más top”, “eres demasiado”, “hermosa mi negra, cómo no amarte”, “rompiendo como siempre”, “una sirena suelta en la playa”, “la reina”, “en cualquiera de las poses te ves muy linda”, entre otros han sido los comentarios que le han hecho.

Sin embargo, también ha habido espacio para críticas de quienes, para su percepción, las fotos fueron editadas al igual que en la revista GQ y que no la han visto molesta por la publicación, lo cierto es que su publicación acumula más de 2’500.000 de likes y cerca de 20.000 comentarios.