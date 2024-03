Al Pacino reveló la causa por la que presentó el Oscar a la mejor película de una manera tan peculiar

El actor estadounidense Al Pacino protagonizó uno de los momentos más comentados durante la 96 edición de los Premios Oscar, justo cuando presentó el ganador de la categoría Mejor película.

Durante la gala de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, que premió lo mejor del cine el pasado 10 de marzo, Pacino reveló de una manera muy peculiar y sin suspenso que "Oppenheimer" había ganado la estatuilla.

"Estaban nominadas diez películas maravillosas, pero solo una se llevará el premio a la mejor película. Tengo que abrir el sobre para eso, y lo haré. Aquí viene. Y mis ojos ven 'Oppenheimer'. Sí. Sí", dijo.

Aunque la acción de la estrella de "El Padrino" generó confusión entre los espectadores que pensaron que había mezclado los sobres, no hubo ningún error al leer el nombre y la cinta de Christopher Nolan fue la ganadora.

Tras varios días del suceso, Al Pacino informó a través de un comunicado divulgado por un representante que su presentación trascurrió bajo instrucciones de los productores de la retransmisión.

"Parece que hay cierta controversia sobre el hecho de que anoche no mencionara cada película por su nombre antes de anunciar el premio a la mejor película. Solo quiero dejar claro que no fue mi intención omitirlas, sino más bien una elección de los productores para que no se repitieran, ya que fueron destacadas individualmente a lo largo de la ceremonia", dijo.

Por otro lado, el actor señaló que se sintió honrado de “formar parte de la velada” y “optó por seguir la forma en que deseaban que se presentara este premio".

"Me doy cuenta de que ser nominado es un gran hito en la vida de uno y no ser plenamente reconocido es ofensivo e hiriente. Digo esto como alguien que se relaciona profundamente con cineastas, actores y productores, así que empatizo profundamente con aquellos que se sintieron menospreciados por este descuido, y por eso sentí que era necesario hacer esta declaración", concluyó.