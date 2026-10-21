Alicia Machado explota contra Yina Calderón cara a cara: "A mí me respetas; aquí solo hay una reina y soy yo"

La actriz venezolana Alicia Machado y la influencer colombiana Yina Calderón protagonizaron un acalorado desencuentro durante las grabaciones del programa 'Juego de Villanos', un nuevo reality de la cadena Telemundo.

La discusión tuvo como origen un desacuerdo por el uso de las habitaciones y las camas asignadas a las participantes.

Según la información disponible, el conflicto comenzó cuando Calderón se acostó en una cama destinada a otra concursante.

La situación provocó la reacción de Machado, quien le reclamó por lo sucedido y le exigió respeto.

"No era tu cama, viniste a joder... A mí me respetas (...) Aquí la reina es una sola y soy yo", expresó la ex Miss Universo.

El altercado continuó cuando Machado retiró la ropa y las pertenencias de Calderón de la habitación y las lanzó al exterior, en medio de las diferencias.

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La compleja relación entre ambas no habría nacido en el programa, pues ya venía "cocinándose" mediante declaraciones cruzadas.

Así las cosas, ambas figuras demuestran por qué fueron seleccionadas en el mencionado programa, el cual reúne a personajes controversiales de la farándula hispana.

Machado, vale recordar, ha participado en más de una decena de reality shows a lo largo de su carrera televisiva.

Calderón, por su parte, ha participado oficialmente en 5 reality shows televisivos y de formato digital.