NTN24
Miércoles, 21 de octubre de 2026
Miércoles, 21 de octubre de 2026
Alicia Machado

Alicia Machado explota contra Yina Calderón cara a cara: "A mí me respetas; aquí solo hay una reina y soy yo"

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Alicia Machado, actriz venezolana y ex Miss Universo / Yina Calderón, influencer colombiana - Fotos: EFE / Instagram
Alicia Machado, actriz venezolana y ex Miss Universo / Yina Calderón, influencer colombiana - Fotos: EFE / Instagram
La compleja relación entre ambas no habría nacido en el programa, pues ya venía "cocinándose" mediante declaraciones cruzadas.

La actriz venezolana Alicia Machado y la influencer colombiana Yina Calderón protagonizaron un acalorado desencuentro durante las grabaciones del programa 'Juego de Villanos', un nuevo reality de la cadena Telemundo.

o

La discusión tuvo como origen un desacuerdo por el uso de las habitaciones y las camas asignadas a las participantes.

Según la información disponible, el conflicto comenzó cuando Calderón se acostó en una cama destinada a otra concursante.

o

La situación provocó la reacción de Machado, quien le reclamó por lo sucedido y le exigió respeto.

"No era tu cama, viniste a joder... A mí me respetas (...) Aquí la reina es una sola y soy yo", expresó la ex Miss Universo.

El altercado continuó cuando Machado retiró la ropa y las pertenencias de Calderón de la habitación y las lanzó al exterior, en medio de las diferencias.

o

La compleja relación entre ambas no habría nacido en el programa, pues ya venía "cocinándose" mediante declaraciones cruzadas.

Así las cosas, ambas figuras demuestran por qué fueron seleccionadas en el mencionado programa, el cual reúne a personajes controversiales de la farándula hispana.

Machado, vale recordar, ha participado en más de una decena de reality shows a lo largo de su carrera televisiva.

Calderón, por su parte, ha participado oficialmente en 5 reality shows televisivos y de formato digital.

Temas relacionados:

Alicia Machado

Yina Calderón

Enfrentamiento

Reality

Video

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Hemos denunciado a Petro ante Comisión de Acusaciones por conspiraciones criminales": senador Enrique Gómez

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay tantos intereses en bloquear a María Corina Machado para que vuelva a Venezuela": Rodrigo Diamanti

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

El régimen de Nicaragua no tendría pensado dejar el poder: este sería el sucesor que tienen en lista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Zelenski propone congelar el frente de guerra con Rusia como primer paso para negociar alto el fuego

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Contundente advertencia de De la Espriella ante golpes al narcotráfico: "Miserables narcoterroristas"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Régimen de Delcy Rodríguez habría cancelado contrato de plantas de cemento a inversionista turco

Héctor Andrés Obregón, presidente de PDVSA | Foto: AFP
PDVSA

El presidente de PDVSA sigue en la lista OFAC: Estados Unidos no planea levantar sanciones

Alex Saab | Foto: EFE
Álex Saab

Justicia de EE. UU. autorizó compartir documentos secretos de Alex Saab con otros países para facilitar la incautación y el decomiso de sus bienes

Gustavo Petro - Foto EFE
Escándalo

"Hemos denunciado a Petro ante Comisión de Acusaciones por conspiraciones criminales": senador Enrique Gómez

Salvatore Mancuso, Gustavo Petro y Armando Benedetti | Fotos: EFE
Fiscalía de Colombia

'Pacto de Valledupar' en la mira de la Fiscalía, mientras la Procuraduría investigaría a Benedetti

Más de Entretenimiento

Ver más
Isabella Espinosa lleva a Baobab a la Ópera de París como primera marca latinoamericana en 300 años
Colombia

Isabella Espinosa lleva a Baobab a la Ópera de París como primera marca latinoamericana en 300 años

Cantante Joy Huerta se quiebra tras confirmar decisión de Jesse: "Me muero de miedo"
Artistas

Cantante Joy Huerta se quiebra tras confirmar decisión de Jesse: "Me muero de miedo"

Benjamín Rausseo, comediante y político venezolano - Fotos: Instagram
Benjamín Rausseo

"Una batalla más que ganamos; viva Venezuela": Benjamín Rausseo reaparece tras ser hospitalizado por evento cardiovascular

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Flávio Bolsonaro

Bolsonaro forma parte de la lista: así es como Trump ha apoyado a los candidatos de derecha en América Latina

Homenaje a víctimas de los terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto

Emotivo homenaje a las víctimas de los terremotos en Venezuela tras cumplirse 100 días

Cilia Flores celebró su cumpleaños antye la justicia de EEUU - Foto: EFE
Cilia Flores

Cilia Flores “una de las arquitectas del terror en Venezuela” celebró sus 70 años ante la justicia de EEUU

Mojtaba Jamenei (AFP)
Irán

Reaparece el líder supremo iraní con amenaza a Estados Unidos: "No pasará mucho tiempo"

Volodímir Zelenski y Marco Rubio Foto ilustración Canva
Volodímir Zelenski

Zelenski y Marco Rubio sostienen su primer contacto oficial en medio de crecientes tensiones por el suministro militar y de inteligencia

Delcy Rodríguez en Estados Unidos / FOTO: Captura de video
Delcy Rodríguez

"No more Trump": cuando Delcy Rodríguez arremetía contra el presidente de EE. UU. y ahora se pasea por Nueva York

Líder del régimen de Nicaragua, Daniel Ortega | Foto: EFE
Régimen de Daniel Ortega

Máxima presión contra el asalto de Ortega a la democracia: EE.UU. examina crisis en Nicaragua

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023