NTN24
Martes, 22 de septiembre de 2026
Martes, 22 de septiembre de 2026
Alicia Machado

Alicia Machado confesó que un actor venezolano fue su amor platónico y la dejó en la 'friendzone': "Yo estaba enamorada de él desde niña"

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Alicia Machado, actriz y presentadora venezolana - Foto: EFE
Alicia Machado, actriz y presentadora venezolana - Foto: EFE
Con el paso de los años, la también presentadora y empresaria finalmente tuvo la oportunidad de contarle al artista lo que sentía.

La ex Miss Universo y actriz venezolana, Alicia Machado, reveló recientemente que desde su infancia sintió una fuerte atracción por un reconocido actor venezolano que la habría dejado en la 'friendzone' ('zona de amigos': amor o deseo no correspondido).

o

Se trata del primer actor Jean Carlos Simancas, a quien durante años la exreina de belleza consideró su hombre ideal.

Según relató Machado, el intérprete reunía varias de las características que ella buscaba. Entre ellas: su elegancia, educación, cabello negro y una voz particularmente atractiva.

"En Venezuela había un galán de telenovelas cuando yo hice mi primera novela en Venevisión. Yo estaba enamorada de él desde niña", dijo Machado.

Con el paso de los años, la también presentadora y empresaria finalmente tuvo la oportunidad de contarle al actor lo que sentía.

o

La confesión ocurrió durante una fiesta, después de haber tomado algunos tragos, cuando decidió hablar abiertamente sobre aquel enamoramiento que había mantenido desde joven.

Luego de contarle aquella historia, según menciona Machado, el actor tomó la situación con humor y continuó tratándola con cariño.

o

"Yo lo veía y yo me moría. Lo vi en una fiesta de una gente famosa en La Lagunita; yo me había tomado tres tragos, él se moría de la risa, porque además me trataba como una niña de 12 años", acotó.

 

Temas relacionados:

Alicia Machado

Declaraciones

Actriz

Telenovelas

Video

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No va a haber prensa porque ella no es nada": experto sobre reunión entre Delcy y Trump en EE.UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Ejército de Colombia busca convertirse en el primero de Latinoamérica en ser certificado por la OTAN

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

En Venezuela, en Miami y en Nueva York hay protestas por la presencia de Delcy Rodríguez en la ONU

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Ejército de Colombia - Foto de referencia: EFE
Ejército de Colombia

Ejército de Colombia busca convertirse en el primero de Latinoamérica en ser certificado por la OTAN

Ministro de Justicia da ultimatum a grupos criminales / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Ultimatum del ministro de Justicia colombiano a los grupos criminales: “Se someten o vamos por ellos”

Foto Captura X: @DefensaEc
Ecuador

Impactantes imágenes del golpe con cohetes contra la minería ilegal en Ecuador: "EE. UU. está detrás"

El régimen cubano aún no se pronuncia sobre el estado de salud de Raúl Castro - Foto: EFE
Dictadura en Cuba

Las reuniones secretas en EE. UU. para planear el futuro de Cuba: "La ruta existe, ya está diseñada"

Trump presumió ante Delcy Rodríguez de la captura de Nicolás Maduro - Fotos: AFP
Donald Trump

"Fue una amenaza a Delcy Rodríguez": Trump presumió ante ella de la captura de Nicolás Maduro

Más de Entretenimiento

Ver más
Busy Philipps, actriz, EFE
Actriz

Actriz de '¿Y dónde están las rubias?' revela que fue operada de un tumor cerebral: "Estoy agradecida de estar viva"

Festival Cordillera / FOTO: Instagram: @cordillerafestival
Festival Cordillera

Festival Cordillera 2026: Estas son las recomendaciones que debe tener en cuenta para disfrutar del evento

La cantante colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy - EFE
Shakira

Shakira hace historia: ‘Dai Dai’, su éxito del Mundial, supera los mil millones de reproducciones

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Incendio afectó un edificio en la zona industrial de Palo Verde, Miranda (Venezuela) - Fotos: X
Incendio

Fuerte incendio afectó varios pisos de un edificio en la zona industrial de Palo Verde, estado Miranda

Yamid Amat se encuentra en UCI - Canva y redes
Periodismo

Yamid Amat, conocido periodista colombiano, fue hospitalizado en Bogotá y permanece en UCI: esto es lo que se sabe de su salud

Hombre paga un producto en un local comercial de Venezuela con un billete de 5 dólares - Foto de referencia: EFE
Precio del dólar en Venezuela

Así se ubicó el precio oficial del dólar y el euro en Venezuela este lunes 24 de agosto

Abelardo de la Espriella dice que el gobierno de Petro sabía dónde estaba José Luis Martínez - EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella dice que el gobierno de Petro sabía dónde estaba José Luis Martínez, el primer secuestrado rescatado en su administración

Dinorah Figuera, presidente de la AN de Venezuela 2015 - Foto: EFE
Dinorah Figuera

"Informar sin miedo no puede seguir siendo un privilegio": Dinorah Figuera destaca desbloqueo de portales de medios informativos en Venezuela

Busy Philipps, actriz, EFE
Actriz

Actriz de '¿Y dónde están las rubias?' revela que fue operada de un tumor cerebral: "Estoy agradecida de estar viva"

Guerra en Gaza / FOTO: EFE
Israel

Colapso de edificio en Gaza deja 20 muertos y decenas de desaparecidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023