Alicia Machado confesó que un actor venezolano fue su amor platónico y la dejó en la 'friendzone': "Yo estaba enamorada de él desde niña"

La ex Miss Universo y actriz venezolana, Alicia Machado, reveló recientemente que desde su infancia sintió una fuerte atracción por un reconocido actor venezolano que la habría dejado en la 'friendzone' ('zona de amigos': amor o deseo no correspondido).

Se trata del primer actor Jean Carlos Simancas, a quien durante años la exreina de belleza consideró su hombre ideal.

Según relató Machado, el intérprete reunía varias de las características que ella buscaba. Entre ellas: su elegancia, educación, cabello negro y una voz particularmente atractiva.

"En Venezuela había un galán de telenovelas cuando yo hice mi primera novela en Venevisión. Yo estaba enamorada de él desde niña", dijo Machado.

Con el paso de los años, la también presentadora y empresaria finalmente tuvo la oportunidad de contarle al actor lo que sentía.

La confesión ocurrió durante una fiesta, después de haber tomado algunos tragos, cuando decidió hablar abiertamente sobre aquel enamoramiento que había mantenido desde joven.

Luego de contarle aquella historia, según menciona Machado, el actor tomó la situación con humor y continuó tratándola con cariño.

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"Yo lo veía y yo me moría. Lo vi en una fiesta de una gente famosa en La Lagunita; yo me había tomado tres tragos, él se moría de la risa, porque además me trataba como una niña de 12 años", acotó.