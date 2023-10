Arnold Schwarzenegger habla sobre su vejez: "Todos los días me miro al espejo y digo 'Sí, apestas'"

El actor estadounidense y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, se refirió a su relación con la vejez y cómo ha sido su proceso luego de una exitosa vida en el mundo del fisicoculturismo.

Durante una entrevista en “The Howard Stern Show”, de SiriusXM, el actor de ‘Terminator’ contó que recuerda cuando su cuerpo se sentía “poderoso”.

Asimismo, la estrella del cine de acción le dijo al anfitrión que el tema de la vejez hay que tomarlo con buen sentido del humor. "Sonrío porque todos los días me miro al espejo y digo: 'Sí, apestas'", dijo.

Schwarzenegger, quien actualmente está promocionando su libro “Be Useful”, habló sobre la sensación que siente al mirarse al espejo en esta época de su vida.

“Mira este cuerpo. Mira los músculos pectorales que solían ser firmes, alegres y realmente poderosos. Ahora simplemente están ahí colgados. Quiero decir, ¿Qué diablos está pasando aquí?", relató.

Por otra parte, la estrella hollywoodense reflexionó: “Cuando has sido aclamado durante años como este cuerpo supremo, y tienes la definición, y ves las venas bajando por tus abdominales y los abdominales inferiores (...) y ahora estás parado ahí, y ya no ves eso (…) Nunca pensé en esto cuando tenía 30 años”.

El tema del envejecimiento ha estado presente en la vida de Arnold desde que se sometió a una cirugía de válvula cardíaca poco antes de cumplir 50 años, según detalló Howard Stern.

Sobre esta experiencia, el intérprete de “Carrera Mortal” contó que esta fue la primera vez que se sintió vulnerable. “Los médicos me dijeron: 'No, no, ya no deberías levantar tanto peso'”.

El pasado mes de junio, Schwarzenegger, de 76 años, lanzó un una docuserie bajo el nombre de "Arnold" junto a la plataforma de streaming Netflix, la cual abarca la vida del campeón del fisicoculturismo que llegó a ser un ícono de Hollywood y político estadounidense.