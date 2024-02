Así fue el despliegue de bomberos que recibió el DJ Calvin Harris para apagar el incendio de su mansión en Los Ángeles

Calvin Harris se ha convertido en uno de los DJ más reconocidos en el mundo, al punto que actualmente ocupa el puesto número 12 de los mejores disyóqueis según la revista DJ Mag.

Sus éxitos como ‘One Kiss’, ‘This Is What You Came For’, ‘Feels’, ‘My Way’ y ‘How Deep is Your Love’ lo han puesto en el foco principal de los principales medios de comunicación en el mundo.

Sin embargo, el británico, de 40 años, no la estaría pasando del todo bien en las últimas horas al tener toda la atención sobre él luego de conocerse que su casa en Los Ángeles se incendió.

De acuerdo con el medio estadounidense TMZ, el intérprete de ‘Feels’ recibió una llamada en la que le alertaron que su residencia ubicada en Beverly Hills, Los Ángeles, se incendió y echaba humo en uno de los pisos de la planta superior.

Al percatarse de esto, un vecino del DJ no dudó en llamar a las autoridades y a los servicios de emergencia, lo que llevó a que el cuerpo de bomberos realizara un despliegue digno de una película de acción.

Al lugar de los hechos llegaron cerca de 10 camiones de bomberos y más de 20 vehículos de primeros auxilios para acabar con el incendio, sin embargo, era tan grande el operativo que a la zona también llegó un helicóptero que se encargó de sobrevolar el sitio.

No obstante, el gran operativo para “salvar” la vivienda del DJ al parecer fue exagerado pues, según relató TMZ, el incidente no se agravó tanto como para necesitar de semejante despliegue.

El fuego del incendio se originó en el tercer piso de la mansión de Harris, exactamente en la sala de proyecciones, por lo que con ayuda del humo pudieron dar con el lugar en el que había iniciado el fuego.

“Con el fin de acceder al espacio vacío, es decir, un área que no está a la vista, los bomberos tuvieron que cortar a través del techo del segundo piso para acceder a una pared interior, donde se estaba produciendo el fuego. Nuestras fuentes dicen que había llamas cerca de un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado”, señaló el medio TMZ.

Al cuerpo de bomberos le tomó cerca de 52 minutos poder apagar el incendio, además de que los daños no superan los 100.000 dólares.

Calvin Harris no estaba en su vivienda en Los Ángeles, ya que desde hace unos años el artista no reside ahí, sino que ha estado alquilando la casa.