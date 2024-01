Así fue la reacción de Ryan Gosling que lo vuelve tendencia en redes tras ganar Mejor Canción en los Critics Choice Awards

Barbie es una de las películas más relevantes y que más temas de conversación ha abierto desde su estreno en las salas de cine en el 2023.

La cinta, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, rápidamente se convirtió en un fenómeno global, al punto de contar con varias nominaciones en las principales ceremonias de premiación del mundo.

Es tanto así que recientemente la pieza cinematográfica arrasaba con 19 nominaciones en la edición número 29 de los Critics Choice Awards.

Sin embargo, el protagonista de uno de los momentos más virales de la noche no fue la película en sí, sino la reacción que tuvo el actor estadounidense Ryan Gosling al escuchar que el tema “i’m Just a Ken”, el cual interpreta en la cinta, ganó como ‘Mejor Canción’.

El tema musical interpretado por Gosling le arrebató la estatuilla contra todo pronóstico a la ganadora del Golden Globe, ‘What I Was Made For’ de la cantautora, de 22 años, Billie Eilish.

Cuando fue anunciado como ganador, la cara de Gosling es de total sorpresa y su reacción de inmediato se volvió viral en las diferentes redes sociales, en donde no pararon de señalar que fue tanto su asombro que no subió a recibir el premio.

VEA TAMBIÉN Murió Winston Vallenilla Carreyó, la voz ícono de la televisión venezolana o

No obstante, la realidad es que la estatuilla fue recibida por los compositores del famoso tema musical, que durante mucho tiempo se hizo viral en redes sociales, Mark Ronson y Andrew Wyatt.

Durante su discurso, Ronson y Wyatt no se olvidaron del intérprete de ‘Diario de una pasión’ y expresaron: “Ryan Gosling, este premio es tanto tuyo como nuestro. Hiciste que el mundo, y la audiencia, se enamorara de esta canción con tu inigualable actuación, así que gracias”.

Muchos aseguran que la reacción que tuvo Gosling se trató de una genuina sorpresa, mientras que otros señalan que es la cara de alguien que sabe que su tema no merecía ser reconocido por encima de ‘What I Was Made For’ de Billie Eilish o ‘Dance the Night’ de Dua Lipa.

Los Critics Choice Awards son unos premios que escogen a lo mejor del cine y lo hacen mediante los votos de los periodistas y críticos especializados en el mundo del espectáculo.

La edición número 29 de los premios dejó como la gran ganadora a la cinta dirigida por Christopher Nolan ‘Oppenheimer’ con ocho galardones en total, mientras que su competencia Barbie solamente se llevó seis de las 19 nominaciones que tenía.