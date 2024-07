Así reaccionan los usuarios a elección de Christian Nodal y Peso Pluma como los más bellos del mundo

La revista People en Español reveló en su nueva edición la lista de los 50 más bellos del mundo del 2024.

De acuerdo con la prestigiosa revista, entre los artistas que destacan están Christian Nodal, Natti Natasha, Rafael Amaya y Peso Pluma.

“La fuerza es el hilo conductor entre los artistas que engalanan la portada de ‘Los 50 más bellos de People en Español’ este año. Fuerza en sus carreras. Resiliencia frente a los embates de la vida. Tesón para enfrentarse a sí mismos y cambiar para su bien”, indicó la revista en la publicación.

Durante los últimos meses, Christian Nodal ha logrado conquistar los corazones de miles de seguidores alrededor del mundo.

Más allá de su talento musical con el que ha logrado grandes éxitos, Nodal ha sido tendencia en redes sociales durante los últimos meses por su nueva relación amorosa con Ángela Aguilar.

"No tengo una carrera tan grande, no tengo una carrera tan corta; pero tengo un público que me ama, un público fiel que me sigue, que está para mí", dijo en su entrevista para 'People'.

Por su parte Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como ‘Peso Pluma’, también hace parte de la famosa lista de People.

En junio de este año, estrenó su quinto disco de estudio titulado "Éxodo", en el cual colabora con artistas como Kenia Os, Eslabón Armado y Anitta, entre otros.

El cantante de 25 años ha venido ganando reconocimiento y popularidad a través de los últimos años por sus corridos tumbados que combina diferentes ramas de la música tradicional mexicana.

Dicho reconocimiento dejó sorprendidos a varios internautas quienes no esperaron para reaccionar. Los comentarios varían desde halagos sobre su apariencia hasta críticas y opiniones diversas.

“Esta revista incluyo a Nodal para tener polémicas y ruido”, “Nuestro Nodal muchas felicidades" y “La revista está perdiendo su prestigio”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.