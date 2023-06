Así reaccionó el público cuando el cantante Lewis Capaldi tuvo un ataque del síndrome de Tourette en pleno concierto

El reconocido cantante y compositor británico Lewis Capaldi se ha vuelto viral en los últimos días tras protagonizar un emotivo momento durante su participación en ‘Glastonbury’, uno de los festivales más importantes de Reino Unido.

El intérprete de ‘Grace’ se encontraba sobre el escenario de Glastonbury mientras cantaba ‘Someone You Loved’, uno de sus más grandes éxitos, cuando sufrió un ataque del síndrome de Tourette en medio de la canción.

El artista, de 26 años, se acercaba al coro de su tema musical cuando comenzó a tener algunos movimientos involuntarios típicos del síndrome del Tourette.

Tras ello, Capaldi intentó seguir con la canción y al ver que no iba a poder continuar la instrumental del tema musical siguió sonando de fondo dando paso a un momento totalmente conmovedor y emotivo por parte del público.

Para expresarle su apoyo al artista británico la multitud que se encontraba en el festival decidió entonar el coro de la canción para cantar el exitoso tema.

Al finalizar la canción con las voces del público, Capaldi emitió varios suspiros y abrió sus brazos en señal de agradecimiento para sus fans que lo ayudaron en tan duro momento.

El agradecimiento del artista no quedó allí, sino que tomó sus redes sociales para darle las gracias a sus fans, así como también para darles una triste noticia.

Por medio de su cuenta de Instagram, el intérprete de ‘Before you go’ anunció su retiro temporal de los escenarios debido al síndrome de Tourette.

“En primer lugar, gracias a Glastonbury por recibirme, por acompañarme cuando lo necesitaba y por todos los increíbles mensajes posteriores. Realmente significa el mundo”, inició el artista.

“El hecho de que esto probablemente no sea una sorpresa no hace que sea más fácil de escribir, pero lamento mucho informarles que me tomaré un descanso de las giras en el futuro previsible (…) solía poder disfrutar cada segundo de shows como este y esperaba que tres semanas de distancia fueran suficientes”, añadió.

Sin embargo, Lewis señaló que tras esas semanas que se tomó está todavía “aprendiendo” a adaptarse al impacto del Tourette. “Y él sábado se hizo evidente que necesito dedicar mucho más tiempo a poner en orden mi salud mental y física, para poder seguir haciendo todo lo que amo por un tiempo, mucho tiempo por venir”.

El intérprete de ‘Wish you the best’ también agregó que es consciente de lo afortunado que es al poder tomarse un tiempo cuando otros no pueden y por ello le gustaría agradecer no solo a su familia, amigos, profesionales y su equipo, sino que también les dio las gracias a sus fanáticos.

“Ustedes me han apoyado tanto en cada paso del camino a través de los buenos momentos y más aún durante este último año en el que lo he necesitado más que nunca. Lo siento muchísimo por todos los que habían planeado venir a un espectáculo antes de fin de año, pero necesito sentirme bien para actuar al nivel que todos ustedes merecen”, agregó el cantante británico.

“Tocar para ti todas las noches es todo lo que he soñado, así que esta ha sido la decisión más difícil de mi vida. Volveré tan pronto como me sea posible. Todo mi amor, siempre, Lewis”, finalizó en su comunicado el músico de 26 años.

Lewis Capaldi había anunciado hace poco más de un año que padecía del síndrome de Tourette, un trastorno neurológico que causa ansiedad, ataques de pánico, episodios de depresión, crisis nerviosas, tic o movimientos involuntarios del cuerpo.