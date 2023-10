Así vive Shakira su rol de madre y de estrella mundial de la música al mismo tiempo

“Un día completo”, así se expresó en sus redes sociales la cantante colombiana Shakira al hablar sobre su jornada de este miércoles 4 de octubre, la cual inició con un importante reconocimiento y terminó con eventos deportivos de sus hijos Sasha y Milan.

La artista barranquillera, que no para de recibir distinciones, obtuvo discos plateados de Billboard por su canción ‘Acróstico’, la cual grabó junto a sus hijos, y por ‘Copa vacía’, que interpretó al lado de su compatriota Manuel Turizo.

En este evento, realizado en el marco de la Billboard Latin Week, Shakira reconoció que durante el tiempo que estuvo en Barcelona, su carrera estuvo en pausa de alguna manera, disminuyendo considerablemente su producción creativa.

“Hacía una cosita por aquí y otra por allá, salía de gira cada seis años y hacía cada seis meses una canción o cada año una canción”, comentó la cantante.

Sin embargo, tras todos los acontecimientos personales que cambiaron la vida de Shakira, la cantante aseguró que se reencontró con sus seguidores y su apoyo la motivó a expresarse nuevamente a través de su música.

“De repente, me di cuenta de que toda esa gente que está hoy conmigo nunca me había olvidado, que estaba ahí, que me había estado esperando”, dijo la colombiana.

Y el resultado es claro: el último año ha sido uno de los periodos más prolíficos en creación artística y cosecha de éxitos de toda su carrera.

Alrededor de siete canciones, casi todas éxitos a nivel mundial, suman más de 2.700 millones de reproducciones en plataformas como YouTube y han ocupado durante varios días los primeros lugares en las listas más importantes de la música.

Ni hablar de los premios, como el Video Vanguard Award de MTV, que recibió el pasado 12 de septiembre y con el que puso su nombre en una selecta lista de la música en la que hay nombres como The Beatles (1984), Madonna (1986), Micahel Jackson (1988), George Michael (1989), Bon Jovi (1991), Guns N' Roses (1992) y The Rolling Stones (1994).

Pero en medio de tanto éxito, desbordada atención mediática y complejas agendas, muchos se preguntan cómo hace la colombiana para combinar su importante carrera con su rol de madre.

Pues la colombiana siempre tiene tiempo para esos momentos que son comunes pero muy significativos en el proceso de crianza de Sasha y Milan, como acompañarlos a sus eventos deportivos o disfrutar con ellos algún tipo de evento o actividad.

VEA TAMBIÉN Las referencias de la nueva canción de Shakira al tren “la Bestia” y la migración o

Precisamente, una de las más recientes publicaciones sobre su papel de madre la hizo Shakira este miércoles, donde la cantante demostró que estar en un panel de Billboard y atender múltiples entrevistas con medios de comunicación no fue motivo suficiente para dejar de ir a los partidos de sus dos pequeños.

“Un día completo, panel de Billboard, fotos, entrevistas, partido de Sasha en el basket, partido de Milan en el fútbol”, contó entre risas Shakira.

Y remató su publicación: “ahora cena, ducha y a dormir”.

Pero además de compartir con sus hijos en espacios del día a día, Shakira también se ha preocupado por vincularlos al entorno de su carrera.

Una muestra de esto es su reciente lanzamiento ‘Acróstico’, en el que Sasha y Milan cantan al lado de su madre e interpretan el piano, demostrando que el talento lo llevan en la sangre.

También han sido ampliamente difundidas las imágenes de los tres asistiendo a importantes eventos y premiaciones, espacios donde suelen acudir con atuendos llenos de significado y donde dejan ver el cariño y apoyo que como familia se ofrecen.

De esta manera, acompañada de sus dos hijos, Shakira sigue avanzando en llevar su carrera a lo más alto, mucho más de lo que se imaginó cuando inició este importante viaje hace más de 25 años.