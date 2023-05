Aumentan las críticas por presencia de Johnny Depp en alfombra roja del Festival de Cannes

Un grupo de profesionales del cine francés criticó al Festival de Cannes por poner en "la alfombra roja a hombres y mujeres que agreden", antes horas de que la estrella estadounidense Johnny Depp asista al estreno de su última película.

“Al poner en la alfombra roja a hombres y mujeres que agreden, el festival envía el mensaje de que en nuestro país podemos continuar ejerciendo violencia con total impunidad, que la violencia es aceptable en los lugares de creación”, dijo el colectivo de 123 trabajadores del sector del cine francés, en un texto publicado en el diario Libération.

Depp estrena "Jeanne du Barry", de la directora francesa Maïwenn, donde da vida al rey Luis XV, enamorado de una mujer que no proviene de la corte. Esta película inaugural dará apertura a la gala en la noche de este martes.

Con este filme, el intérprete espera pasar la página de las acusaciones de violencia conyugal de su exesposa, que acabaron en un juicio por difamación y que finalmente ganó él.

Asimismo, la directora francesa, Maïwenn también fue demandada, tras haber agredido recientemente a un conocido periodista en un restaurante.

Cabe destacar que la edición número 76 del Festival de Cine de Cannes que se celebra en esta ciudad francesa de la Costa Azul tendrá inicio este martes 16 hasta el 27 de mayo.

El evento recibirá grandes estrellas como Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson y Harrison Ford, y también veteranos cineastas, entre ellos Martin Scorsese, Pedro Almodóvar y Ken Loach.

Fueron en total 21 películas las seleccionadas para competir por el máximo galardón, una selección que mezclara a jóvenes cineastas con grandes nombres del mundo del cine.

Las estrellas de Hollywood y del cine europeo, como Aki Kaurismaki con Fallen Leaves, Wes Anderson con Asteroid City, Hirokazu Kore-eda con Monster, Nanni Moretti con El sol del futuro, Nuri Bilge Ceylan con About Dry Glasses, Maco Bellocchio con Rapito, Todd Haynes con May December, Ken Loach con The Old Oak o Wim Wenders con Perfect Days, competirán por la Palma de Oro.