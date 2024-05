Britney Spears protagonizó un nuevo escándalo a las afueras de un importante hotel: “sé que mi mamá estuvo involucrada”

La denominada ‘Princesa del pop’ Britney Spears vuelve a ser el centro de la polémica luego de que unas fotografías suyas, mientras está envuelta en una toalla y con una almohada a las afueras de un reconocido hotel, la involucraran en una supuesta pelea con su novio.

En las imágenes que han circulado en redes se ve a la intérprete de ‘Toxic’ abrazando una almohada y envuelta en una toalla mientras deja el reconocido hotel Chateau Marmont luego de que una ambulancia llegara al recinto.

Según TMZ, el Departamento de Bomberos de los Ángeles le confirmó que el 911 recibió una llamada solicitando asistencia médica para una mujer lesionada.

No obstante, algunas fuentes le relataron al medio que una fuerte discusión alarmó a varios de los huéspedes del hotel.

De hecho, otros medios locales habían asegurado que se trató de una pelea que tuvo la artista con su novio a las afueras del hotel, sin embargo, la misma Britney se encargó de disipar los rumores y culpar a su madre por el escándalo.

“Solo para que la gente sepa. ¡La noticia es falsa! ¡Me gustaría que en este momento se respetara a la gente para que entendiera que cada día soy más fuerte! La verdad apesta entonces”, inició diciendo en un post desde su cuenta de Instagram.

Britney aclaró que la razón por la que la ambulancia llegó al hotel es porque se torció el tobillo y la tuvieron que atender, sin embargo, expresó que aunque no entraron a su habitación se sintió acosada.

“Anoche también me torcí el tobillo y los paramédicos se presentaron ilegalmente en mi puerta. Nunca entraron a mi habitación, pero me sentí completamente acosada. Me mudo a Boston. Paz”, comentó la cantante.

Sin embargo, en otra publicación que hizo desde su cuenta de Instagram señaló que la culpable de que los medios estén creando una narrativa de una supuesta pelea es su madre, a quien acusó de haber llamado a los reporteros.

“Sé que mi mamá estuvo involucrada. No he hablado con ella en 6 meses y ella llamó justo después de que sucediera antes de que salieran las noticias. ¡Me tendieron una trampa como ella hace mucho tiempo! Ojalá tuviera abuelos. ¡No la soporto! Sinceramente, no me importa, así que lo diré”, puntualizó Spears.