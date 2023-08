Llega la nueva edición del festival internacional de música sacra de Bogotá

Llega el XII festival internacional de música sacra de Bogotá "La Gracia", que presentará lo mejor de músicas sagradas, espirituales, meditativas, contemplativas, de diferentes estilos, épocas y religiones. Esta su decimosegunda edición se llevará a cabo del 7 de septiembre al 8 de octubre con una programación que abarcará 20 conciertos, a cargo de 305 artistas de 10 países en 17 escenarios.

Zbigniew Preisner, reconocido compositor de cine polaco, famoso mundialmente por bandas sonoras como la trilogía de Krzysztof Kieslowski -Red, Blue and White-, El Olvido que seremos, The Secret Garden obras en The Crown, entre otros, viene- tras 6 años de estar concretando su participación- a inaugurar el XII Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá, presentando la única obra que no es para cine de su autoría llamada Requiem for my Friend, obra en homenaje a su gran amigo el famoso director de cine Krzysztof Kieslowski tras su fallecimiento, y a quien le compuso 17 bandas sonoras.

La segunda parte del concierto serán los "hits" de sus bandas sonoras. Este concierto contará con la participación especial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, la soprano Kaja Mianowana (Polonia), el pianista Dominik Wania (Polonia) y el Coro Nacional de Colombia el cual hace su debut en el Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá.